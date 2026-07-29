Ванилин и ванильный сахар – не одно и то же: как не ошибиться в магазине

Сегодня основными производителями натуральной ванили являются Мадагаскар, Индонезия и Коморские острова.

Многие берут с полки сахар с ароматом ванили, даже не обращая внимания на то, что написано на этикетке – "ванильный" или "ванилиновый". Хотя слова звучат почти одинаково, разница между продуктами существенная, сообщает издание Știrile ProTV.

Путаница возникает из-за трех похожих терминов – ванилин, ваниль и ванильный сахар. Ваниль – это натуральная пряность, которую получают из плодов тропического лианообразного растения. Стручки собирают ещё зелёными, после чего они проходят обваривание и ферментацию, превращаясь в тёмно-коричневые, а внутри скрываются чёрные семена – именно они считаются самой ароматной частью.

Ванилин же – это концентрированное ароматическое вещество, которое в основном получают синтетическим путем как более дешевый заменитель натуральной ванили. Его аромат проще и менее стойкий, чем у настоящей пряности. Раньше ванилин добывали из гвоздичного масла или отходов бумажной промышленности, а сегодня его производят преимущественно путем химического синтеза.

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Соответственно, ванильный сахар – это смесь сахара с ароматом натуральной ванили, поэтому он стоит дороже. А ванилиновый сахар содержит только синтетический ванилин, поэтому и цена на него значительно ниже. Самый быстрый способ понять, какой продукт перед вами – просто посмотреть на ценник.

Отличается и вкус. Натуральная ваниль обладает сложным, тёплым ароматом с нотками карамели, дерева, сливочного масла или даже фруктов – всё благодаря сотням ароматических соединений в стручке. Ванилин же пахнет сильнее, проще и интенсивнее, а при чрезмерном использовании может давать легкую горечь или "химический" привкус.

Интересно, что растение ваниль родом из Южной Америки, а открыл его для Европы испанский конкистадор Эрнан Кортес – он заметил, что ацтекский император пил шоколадный напиток, ароматизированный ванильными семенами.

По имеющимся данным, сегодня главными производителями натуральной ванили являются Мадагаскар, Индонезия и Коморские острова, а цветы опыляют вручную, поскольку этот процесс очень трудоемкий. Из-за высокой стоимости натурального продукта более 90 % мировой потребности в ванилине покрывают именно синтетическим аналогом.

Мед или сахар

Ранее специалисты рассказывали, чем подслащивать чай, чтобы не навредить здоровью. По данным исследований, мед питательнее белого сахара, поскольку содержит небольшое количество белка, витамины группы В, витамин С и минералы, такие как магний, фосфор и цинк, которых в сахаре нет. Впрочем, несмотря на доказанные полезные свойства – от заживления ран до помощи при простуде – оба продукта следует употреблять в умеренных количествах, ведь они довольно калорийны.

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