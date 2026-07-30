Колдунья, царь и дух пророка: спустя 1600 лет найдены проповеди Святого Августина

Оба текста посвящены библейской истории о Сауле и колдунье из Аендора.

Ученые подтвердили подлинность двух ранее неизвестных проповедей Святого Августина – одного из самых влиятельных христианских богословов, сообщает Fox News.

Новые проповеди обнаружил профессор латинского языка Вюрцбургского университета (Германия) Кристиан Торнау в ходе исследования средневековой рукописи. Манускрипт был переписан в XII веке в аббатстве Бад-Доберан на территории современной Германии. Считается, что он был создан на основе еще более древней рукописи, которая до наших дней не сохранилась.

Речь идет о том, что Святой Августин жил в 354–430 годах нашей эры, был епископом Гиппона (ныне территория Алжира) и оставил огромное богословское наследие. В Вюрцбургском университете отмечают, что он является одним из важнейших Отцов Церкви, а его труды и сегодня остаются предметом активных научных исследований.

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В настоящее время Кристиан Торнау завершает подготовку первого академического издания найденных проповедей. На подтверждение их подлинности ушло почти два года.

Как были найдены неизвестные тексты

История открытия началась в 2024 году, когда представители общества по сохранению монастырского наследия попросили Торнау расшифровать древнюю рукопись.

Согласно сообщению, она содержала шесть проповедей, и две из них оказались неизвестными науке.

Оба текста посвящены библейской истории о Сауле и колдунье из Аендора. Согласно Ветхому Завету, перед битвой с филистимлянами царь Саул обратился к колдунье, чтобы вызвать дух умершего пророка Самуила. Тот предсказал Саулу гибель в предстоящей битве, что поднимает сложный богословский вопрос: почему всемогущий Бог допустил подобное, на первый взгляд демоническое, явление.

Особое внимание исследователей привлекло то, что Августин допускает возможность покаяния царя Саула после пророчества Самуила и даже его спасения.

По словам Кристиана Торнау, первую проповедь Августин произнес в воскресенье, завершив её постановкой вопроса о природе Божьей справедливости и возможных вариантах её объяснения.

Во второй проповеди, прочитанной в среду, богослов уже подробно анализирует эти варианты. Исследователь отмечает, что стиль, юмор и содержание текстов убедительно свидетельствуют об их авторстве.

По мнению Торнау, именно предположение о возможности спасения Саула является наиболее выдающейся особенностью найденных проповедей.

"Подобного мы не встречаем ни у Августина, ни в целом в раннем христианстве, где Саул в основном предстает крайне негативной фигурой. Августин выдвигает эту мысль и относится к ней совершенно серьезно", – пояснил он.

Что означает это открытие

Учёный предполагает, что Августин мог самостоятельно прийти к выводу о покаянии Саула или же находился под влиянием иудейских раввинских толкований, в которых этого библейского царя оценивали более благосклонно.

По его мнению, это свидетельствует о независимости мышления Августина и его готовности верить, что даже люди, которые кажутся самыми грешными, могут обрести спасение благодаря Божьей благодати.

Исследователь также подчеркнул, что тексты, без сомнения, относятся к поздней античности. Об этом свидетельствуют особенности христианской литургии, которые уже не могли существовать в Средневековье.

В частности, заключительная молитва первой проповеди характерна именно для североафриканской христианской традиции той эпохи. Кроме того, автор хорошо знает мысли Августина, но не копирует их буквально, что также говорит в пользу подлинности текстов.

Сначала сами исследователи отнеслись к находке скептически, ведь отдельные отрывки не совсем соответствовали привычному стилю богослова.

"Мы были воодушевлены самой возможностью найти новые проповеди Августина, но в то же время сомневались, поскольку некоторые места не соответствовали его стилю. После тщательного анализа мы пришли к выводу, что серьезных оснований оспаривать авторство Августина нет. Наш окончательный вердикт – эти проповеди подлинные", – подытожил Кристиан Торнау.

Другие загадочные находки

Напомним, более 7 тыс. лет назад люди, жившие на территории современной египетской пустыни, построили круг из камней, который, возможно, помогал им "читать" небо и отслеживать смену времён года. Сейчас Сахара выглядит как огромное песчаное море. Однако тысячи лет назад этот регион был покрыт лугами и озерами, что создавало условия для поселения небольших общин, разведения животных и развития новых образов жизни.

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