Прямое попадание 'Искандера' в дом под Кривым Рогом: шестеро погибших, среди них дети

Ещё 8 человек ранены, среди которых тоже есть дети.

В ходе массированного обстрела России по Украине в ночь на 30 июля оборвалась жизнь целой многодетной семьи Вороновых из поселка Радушное, Криворожского района Днепропетровской области Украины.

Произошло прямое попадание баллистической ракеты "Искандер-М", выпущенной из Воронежа, по частному дому, заявил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram. По его словам, погибли двое девочек (5 и 12 лет), а также четверо взрослых.

Пострадали еще 8 человек, среди которых еще двое детей (мальчики, 6 и 15 лет).

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"Аварийно-спасательная операция ещё продолжается, идёт разбор руин. К сожалению, число жертв может увеличиться. Раненым оказывается вся необходимая помощь", - написал Вилкул.

Обстрел в ночь на 30 июля - что известно

Ранее УНИАН сообщал, что в ночь на 30 июля российские оккупанты атаковали различные регионы Украины ракетами и ударными дронами. Военно-воздушные силы сообщали о баллистических ракетах в направлении Киева, Днепра и Кривого Рога.

Взрывы также были слышны во Львове. Предварительно, во Львове повреждены две многоэтажки, там известно минимум о пяти пострадавших.

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