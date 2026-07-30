В России ночью под ударами оказались сразу два склада Wildberries: вспыхнули масштабные пожары

Один из складов находится более чем в 1500 километрах от границы с Украиной.

В ночь на 30 июля в Пензенской области РФ, а также в Удмуртии были атакованы склады российского маркетплейса Wildberries. Об этом сообщают местные СМИ.

В частности, в Пензенской области попадание в склад Wildberries подтвердил губернатор Олег Мельниченко. Также он отметил, что из-за атаки были эвакуированы 200 сотрудников предприятия. В компании также подтвердили удар по объекту, заверив пользователей, что "логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах".

В то же время мониторинговые службы отметили, что площадь этого объекта составляет около 90 тыс. квадратных метров. Сообщается, что логистический центр является одним из ключевых распределительных хабов Wildberries, обслуживающим Приволжский федеральный округ.

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Кроме того, в Wildberries сообщили и о "пожаре" на их складе в Сарапуле (Удмуртия). Отмечается, что это произошло после атаки украинских БПЛА. После начала пожара всех работников предприятия также эвакуировали. По данным украинских мониторингов, по объекту попали как минимум два украинских БПЛА.

Удары по Wildberries: что известно

Напомним, в последнее время Украина наращивает количество ударов по объектам российского маркетплейса Wildberries. По мнению Foreign Policy, серия таких атак может стать одним из факторов поражения РФ в войне против Украины, поскольку уничтожение этих объектов сказывается не только на армии РФ, но и на экономике и стабильности страны.

Между тем общественная организация Join Ukraine провела мониторинг российских соцсетей на фоне украинских атак. Отмечается, что тема ударов по складам Wildberries стала самой обсуждаемой в российском информационном пространстве. Также в организации подчеркнули, что значительное количество россиян не доверяют официальным сообщениям Кремля и возлагают ответственность за эти атаки лично на Путина.

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