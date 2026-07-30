В Шотландии женщина отпраздновала свое 105-летие и раскрыла секрет долголетия

По словам женщины, она уже составила планы на свое 106-летие.

Женщина отпраздновала свое 105-летие с размахом, получив 105 открыток со всего мира. В Эдинбурге (Шотландия) жительница дома престарелых Мэри Дэвидсон Смит призналась, что "прекрасно провела время", читая поздравления, поступившие после обращения, опубликованного администрацией учреждения. Об этом пишет The Independent.

Отмечается, что открытки к ее празднику поступали даже из таких стран, как Сингапур.

"Миссис Смит также выпала редкая честь получить открытку от короля Чарльза, ранее получив одну от покойной королевы Елизаветы. Она отпраздновала это знаменательное событие "замечательным семейным днем" и насладилась послеобеденным чаем с друзьями в "Мюррейсайде", - рассказали в материале.

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Женщина родилась в Корее, а в молодости жила в разных странах мира, а именно в Англии, Канаде и США.

Впоследствии она поступила на службу в Королевский флот и познакомилась со своим будущим мужем, офицером британской армии Чарльзом Винардом Дэвидсоном Смитом, во время службы в Вашингтоне. Позже они поселились в Эдинбурге, где воспитали двух сыновей, Нила и Марка, а сейчас у Смит четверо внуков.

По словам женщины, она уже составила планы на свой 106-й день рождения и надеется отпраздновать его "хорошим крепким виски".

"Это невероятно! Я еще никогда не видела столько открыток, и все они для меня", - прокомментировала она свои поздравительные открытки.

Когда ее спросили о секрете долгой и счастливой жизни, она ответила:

"Я наслаждаюсь жизнью - просто продолжаю жить".

По её словам, она происходит из "длинной линии людей, проживших долгую жизнь".

"Было настоящей радостью отпраздновать 105-й день рождения Мэри. Она - любимая жительница, у которой всегда найдется множество замечательных историй о своей необычной жизни. Мэри - неотъемлемая часть семьи "Мюррейсайд" и всегда с удовольствием участвует в различных мероприятиях: будь то прогулки на свежем воздухе, церковные мероприятия или викторины. Она также с удовольствием участвует в занятиях по пению и встречается с друзьями во время утренних кофейных посиделок. В "Мюррейсайд" мы стремимся обеспечить жильцам возможность и в дальнейшем вести полноценную и насыщенную жизнь. Команда чрезвычайно рада, что нам удалось достичь нашей цели - собрать 105 открыток. Мэри была в восторге от того, что получила столько любви и добрых пожеланий от людей со всего мира. "За Мэри!" - сказала руководительница дома престарелых "Мюррейсайд" Сюзанна Уэлш.

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