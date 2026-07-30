Результаты НМТ – один из самых объективных показателей академических результатов выпускников. Школьники из разных учебных заведений сдают стандартный тест по единым принципам, и именно эти результаты позволяют сравнивать не рекламные обещания школ, а реальный уровень подготовки их учеников.

Согласно рейтингу Education.ua, составленному на основе НМТ-2025, первое место среди дистанционных школ Украины занимает "Оптима" с рейтинговым баллом 148,01.

Сравнительный анализ онлайн-школ

Мы сравнили 5 дистанционных школ. Для результатов НМТ использовали данные Education.ua. Остальные критерии оценены по пятибалльной шкале на основе открытой информации о форматах обучения, платформе, контроле знаний и образовательных возможностях.

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1. Масштаб результатов НМТ

Именно здесь преимущество "Оптимы" наиболее очевидно. На Education.ua результат школы сформирован на основе НМТ 1825 учеников и 7214 сданных ими тестов. Для сравнения: в ThinkGlobal НМТ сдавали 6 учеников, в GoITeens School – 10, в Liko Education Online – 25.

То есть лидерство "Оптимы" – это результат не нескольких сильных выпускников, а большого количества школьников.

2. Академический результат

Education.ua ставит "Оптиму" на 1 место среди дистанционных школ Украины. Еще более впечатляющий результат в общеукраинском рейтинге Освіта.ua: Центр образования "Оптима" занял 6 место среди всех школ Украины. Освіта.ua приводит данные о 1957 выпускниках и 7300 тестах – самой большой выборке среди 200 лучших учебных заведений.

3. Масштаб школы и накопленный опыт

Сегодня "Оптима" – это уже не просто большая дистанционная школа, а одна из самых масштабных образовательных экосистем Украины. Более 21 000 семей выбрали обучение в "Оптиме", у школы более 13 000 выпускников и команда из более чем 200 педагогов. За 11 лет работы "Оптима" превратилась из первой дистанционной школы в Украине в лидера этого формата.

На фоне рынка масштаб "Оптимы" особенно показателен. В открытых данных других онлайн-школ речь идет о нескольких сотнях или тысячах учеников, а "Оптима" работает с десятками тысяч семей.

Но главное – этот масштаб подкреплен результатами. Высокие показатели НМТ "Оптимы" сформированы не на выборке из нескольких десятков выпускников, а на результатах тысяч школьников. Именно поэтому лидерство школы такое убедительное: "Оптима" доказывает, что может одновременно обеспечивать и масштаб, и стабильно высокий академический уровень.

"Оптима" – № 1 среди дистанционных школ Украины по результатам НМТ

В дистанционном образовании можно сравнивать платформы, форматы и количество дополнительных возможностей. Но самый убедительный аргумент – результаты школьников.

У "Оптимы" он подтверждён в масштабе, с которым не может сравниться ни одна другая онлайн-школа из первой пятерки Education.ua: 1825 выпускников в рейтинге НМТ, первое место среди дистанционных школ и шестое – среди всех школ Украины.

"Оптима" задает стандарт качественного дистанционного образования в Украине. И это лидерство подтверждают не рекламные заявления, а академические результаты тысяч выпускников. Для родителей, которые ищут сильную современную украинскую школу без привязки к месту проживания, сегодня это один из самых обоснованных выборов.