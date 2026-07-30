10 популярных завтраков, на которых выросли дети 60-х годов

Тогда рынок сладких хлопьев резко вырос, а родители массово перешли на завтраки быстрого приготовления.

В 1960-х годах завтраки американских детей существенно отличались от современных – на смену домашним блюдам постепенно приходили сладкие хлопья и готовые напитки-заменители пищи, пишет Tasting Table.

Именно в этот период начал стремительно развиваться рынок сладких хлопьев, а мамы всё чаще выбирали простые в приготовлении блюда.

Завтрак в пакетике Carnation Instant Breakfast

Одним из самых популярных решений для занятых родителей стал сухой напиток-завтрак, который достаточно было развести молоком. Производитель уверял, что такая смесь полностью заменяет приготовленный завтрак и содержит столько же белка, сколько два яйца, а витамина C в ней даже больше, чем в стакане апельсинового сока. Дети любили этот напиток прежде всего за вкус, особенно шоколадный.

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Ассорти хлопьев от Kellogg's

Большой радостью для детей были наборы-ассорти, в которых в одной коробке содержалось сразу несколько видов хлопьев – рисовые шарики, фруктовые кольца, подслащенные кукурузные шарики, обогащенные хлопья и изюмные отруби. Братья и сестры нередко спорили за право съесть самый вкусный вид, а тому, кому не повезло, часто доставались именно менее сладкие хлопья.

Хлопья с тигренком Frosted Flakes

Кукурузные хлопья с тигром Тони на упаковке появились ещё в 1952 году, но настоящую популярность приобрели именно в 60-е. Тогда они назывались "сахарные глазированные хлопья", и производители не стеснялись открыто указывать содержание сахара на упаковке.

Хлопья с кроликом Trix

Фруктовые хлопья от компании General Mills стали первыми в США с фруктовым вкусом. Главным маркетинговым инструментом бренда был кролик, появившийся на упаковке в 1960 году. В 1968 году компания даже провела почтовый конкурс, в котором дети голосовали, стоит ли позволить кролику наконец попробовать любимые хлопья.

Хлопья с капитаном Cap'n Crunch

Компания Quaker Oats сделала ставку не на животного персонажа, а на мультяшного капитана и особую хрусткость хлопьев. Опрос показал, что дети больше всего не любят размокшие хлопья, поэтому текстура стала главной фишкой продукта. Впрочем, по воспоминаниям взрослых, острые кусочки нередко царапали нёбо.

Яблочные кольца

В 1965 году Kellogg's выпустила яблочно-коричные кольца с персонажем в виде яблока в шляпе. Реклама хлопьев того времени нередко содержала послание против буллинга, и именно поэтому продукт оставил тёплые воспоминания у многих детей.

Овсяная каша

Реклама овсяной каши в 1960-х часто обещала родителям, что это блюдо сделает детей "красивыми людьми". Компания целенаправленно обращалась именно к мамам, предлагая добавлять в кашу нарезанные фрукты, например, ананас.

Медовые Honeycomb

Медовые хлопья в форме сотов появились в середине 60-х и сразу завоевали популярность благодаря медовому вкусу и игрушкам-сюрпризам внутри коробки. В 1968 году, например, к хлопьям добавляли маленькие игрушечные машинки из фильма "Чити-Чити Бенг-Бенг".

Хлопья-буквы Alpha-Bits

Эти хлопья в форме букв алфавита позволяли детям одновременно завтракать и составлять слова прямо на тарелке. Продукт появился ещё в конце 1950-х и считался одним из первых "образовательных" завтраков.

Яйца

В отличие от хлопьев, которые чаще ели в будни, выходные традиционно оставляли для полноценного завтрака с яйцами. Их подавали с беконом, гренками, колбасками или жареным спемом. Яйца были доступным продуктом – в 1960-х десяток стоил менее 60 центов, поэтому для многих семей со скромным доходом они становились основой ежедневного рациона.

Люди, выросшие в 60-х – 80-х

Ранее мы писали о том, чем поколения, выросшие в 60-х, 70-х и 80-х, отличаются от молодежи. В частности, речь шла о привычке отвечать на звонки с незнакомых номеров, ходить в гости без предупреждения и расплачиваться наличными – в отличие от более молодых поколений, которые избегают всего этого.

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