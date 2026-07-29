Что предсказывала Баба Ванга: от сбывшихся пророчеств до громких промахов

Баба Ванга предсказала 11 сентября, гибель "Курска", но были и промахи.

Большинство тех, кто утверждает, что видит будущее, легко не воспринимать всерьёз. Их слова достаточно расплывчаты, чтобы означать что угодно, и достаточно конкретны, чтобы задним числом звучать впечатляюще, – а в главном такие люди почти всегда ошибаются. Но раз в поколение появляется кто-то, чьи сбывшиеся предсказания заставляют задуматься.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Баба Ванга была слепой болгарской пророчицей, которая десятилетиями консультировала всех – от обычных сельских жителей до советских лидеров – и оставила после себя собрание предсказаний, которые, в зависимости от того, насколько щедро вы их толкуете, варьируются от жутко точных до по-настоящему необъяснимых. Она покинула Землю в 1996 году. Это она тоже предсказала, пишет Bored Panda.

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Рождённая в 1911 году на территории нынешней Северной Македонии, Вангелия Пандева Димитрова потеряла зрение в 12 лет, когда торнадо подхватил ее и швырнул через поле, оставив погребённой под обломками на несколько дней. Когда ее нашли, глаза были так сильно повреждены песком и грязью, что зрение к ней так и не вернулось. То, что она якобы обрела взамен, – это и есть та часть, где становится странно.

У нее начались видения. Конкретные. С названными людьми, названными датами, названными событиями. Молва разлеталась быстро – так, как это бывает только в маленьких балканских деревнях. К тому времени, как она стала взрослой, люди ехали со всего Советского Союза, чтобы сесть напротив слепой женщины в сельской Болгарии и спросить у неё, что грядёт. Даже советский лидер Леонид Брежнев проделал этот путь.

Засухи и наводнения 2022 года

Среди своих предсказаний на 2022 год Баба Ванга предрекала, что крупные города по всему миру пострадают от значительных засух и нехватки воды, а Австралию и Азию потрясут сильные наводнения. Произошло и то и другое. В Великобритании выдался самый сухой июль с 1935 года, и в августе 2022 года правительство официально объявило засуху.

Франция, Италия и Португалия за тот же период столкнулись с рекордными засушливыми периодами и разрушительными лесными пожарами. Тем временем на другом конце света в Сиднее в июле 2022 года за четыре дня выпало восемь месячных норм осадков, затопив город уже в третий раз за один только тот год.

Метеорологическое агентство Японии одновременно выпускало предупреждения о наводнениях в Токио, пока страна боролась с мощным тропическим штормом.

Так вот, климатологи скажут вам – и справедливо, – что засухи и наводнения становятся всё более предсказуемыми последствиями изменения климата, и что их прогнозирование – это не столько мистицизм, сколько метеорология. Что является справедливым замечанием.

Но Баба Ванга сделала это заявление за десятилетия до того, как климатическая тревожность стала темой разговоров за обеденным столом. Так что можете отнести это в ту колонку, которая покажется вам правильной.

Теракты 11 сентября

В 1989 году, за двенадцать лет до того, как это произошло, Баба Ванга, как сообщается, сказала: "Ужас, ужас! Американские братья падут после нападения стальных птиц. Волки будут выть в кустах, и хлынет невинная кровь". Истинно верующие читают "стальных птиц" как захваченные самолёты.

"Американских братьев" – как башни-близнецы. А слово "куст" (bush) - Джордж Буш (Bush) был президентом, когда это произошло, и впоследствии возглавил военный ответ. Можете сами решить, как к этому относиться.

Катастрофа подлодки "Курск"

В 1980 году Баба Ванга якобы сказала, что в августе 1999 года "Курск покроется водой, и весь мир будет над ним плакать". Она имела в виду российский город Курск. На самом же деле произошло то, что в августе 2000 года (ошибка на год) российская атомная подводная лодка "Курск" затонула в Баренцевом море, забрав с собой все 118 членов экипажа.

Весь мир, по сути, и вправду плакал над ним. Название. Месяц. Всемирная скорбь. Ошибка на год в дате, и она говорила о городе, а не о подводной лодке, и всё же. Это такое совпадение, из-за которого люди не спят по ночам.

Устранение Индиры Ганди

В 1969 году у Бабы Ванги было видение об индийском премьер-министре Индире Ганди, и она сказала: "Платье погубит её. Я вижу оранжево-жёлтое платье в дыму и огне". Пятнадцать лет спустя, в 1984 году, Ганди была застрелена двумя собственными телохранителями после её приказа о штурме Золотого храма – святейшего места в сикхизме. В тот день на ней было сари шафранового цвета.

Шафрановый, для тех, кто следит, – это оранжево-жёлтый цвет. Либо у Бабы Ванги был чрезвычайно конкретный сон о выборе гардероба мирового лидера за пятнадцать лет до этого, либо в той болгарской деревне происходило нечто очень странное.

Её собственный уход из нашего мира

В интервью 1990 года Баба Ванга указала на 11 августа 1996 года как на день, когда она покинет этот мир. Она оказалась права, с точностью до дня (хоть раз), что является самым примечательным финальным предсказанием и без того примечательной карьеры и тем самым самосбывающимся пророчеством, которое невозможно опровергнуть.

Так или иначе, она ушла ровно тогда, когда сказала, и оставила после себя наследие, которое за почти три десятилетия с тех пор лишь всё больше обсуждают, оспаривают и находят всё более завораживающим. Чем бы она ни занималась в том доме в Болгарии, она делала нечто.

Финал чемпионата мира по футболу 1994 года

Баба Ванга попадала не всегда. На каждый "Курск" или 11 сентября приходятся предсказания, что падали с глухим стуком. Например, для финала чемпионата мира по футболу 1994 года, в котором, как она предсказывала, сыграют две команды, названия которых начинаются на букву "Б". Убедительно! Конкретно! И к тому же неверно.

В финале была Бразилия против Италии. Бразилия начинается на "Б". Италия, как известно, нет. Однако Италия в полуфинале обыграла Болгарию, так что, может, она просто немного надеялась на команду-аутсайдера своей страны? А можно поспорить и о том, что при 32 командах в турнире угадать хотя бы одну на "Б" было не таким уж чудом предвидения.

Ядерная война

Баба Ванга, как сообщается, предсказывала, что 2026 год принесёт начало Третьей мировой войны наряду с первым контактом человечества с внеземной жизнью. И то и другое в один год. Учитывая нынешнее состояние мира, часть про Третью мировую сидит не так уютно, как нам хотелось бы.

Инопланетяне пока остаются неподтверждёнными. Хотя на данном этапе 2026 года нас, честно говоря, уже ничто не удивило бы. Баба Ванга ушла тридцать лет назад, а всё ещё заставляет людей нервничать. Это, если уж на то пошло, само по себе своего рода сила.

Барак Обама станет последним президентом США

В какой-то момент при жизни она якобы предсказала, что 44-й президент США будет чернокожим, – и вот, Барак Обама стал 44-м президентом Соединённых Штатов в 2009 году. Она также, как сообщается, сказала о его преемнике: "Все возложат на него надежды, что он положит этому конец, но произойдёт обратное".

"Он приведёт страну к упадку, и конфликты между северными и южными штатами обострятся", – мрачно добавила она. Читается ли это для вас как Трамп – вероятно, зависит от того, где вы находитесь политически. Но тот факт, что она предсказала чернокожего президента в то время, когда это считалось по сути невообразимым, – это та часть, которую историкам трудно отмахнуть.

Ранее УНИАН сообщал про предсказания Нострадамуса на вторую половину 2026 года леденят душу.

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