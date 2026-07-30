Более миллиона женщин в Польше носят одно имя: оно опережает все остальные

На втором месте – Катажина с большим отставанием.

Выбор имени для ребёнка – трудное решение, и это прекрасно знают все родители. Одни ориентируются на актуальные тренды, другие делают ставку на вневременную классику. Ко второй группе, безусловно, относится женское имя Анна.

Эта форма десятилетиями остаётся самым популярным женским именем в Польше, пишет ChilliZET. Статистика, которую ведёт Министерство цифровизации, показывает, что в настоящее время (по состоянию на 20 января 2026 года) его носит ровно 1 063 756 женщин.

Это настоящий феномен. Второе место занимает имя Катажина, однако разница значительна. Ведь эту форму используют 602 474 польки.

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Чем объясняется феномен имени Анна? Это, безусловно, сочетание нескольких важных факторов. Прежде всего, Анна – одно из старейших имён, используемых в европейской культуре. Оно происходит из иврита. В вольном переводе на польский язык эта форма означает "благодать" или женщину, "полную изящества".

Безусловно, в прошлом огромное влияние на популярность имени Анна оказала католическая религия. Фигура святой Анны занимает особое место в христианстве – она была матерью Марии и бабушкой Иисуса. С более светской точки зрения форма Анна выделяется также своей универсальностью. Это короткое, простое и элегантное имя, которое хорошо звучит как у ребёнка, так и у взрослой женщины.

Имя Анна - что о нём стоит знать

Какие они, Анны? Именословы и так называемые книги имён часто описывают Анн как людей, заслуживающих доверия, семейных и хорошо организованных. Это имя сочетает внутреннюю силу и решительность с определённого рода мягкостью и умением дипломатии. Конечно, стоит помнить, что само по себе имя не определяет личность. Это лишь элемент культурных ассоциаций и символики.

Анны могут пользоваться множеством интересных уменьшительных форм. Самые популярные: Аня, Анка, Ануся, Анечка, Анулька, Андзя или Ануська. Именины они празднуют 26 июля (самая популярная дата). Однако стоит отметить, что это имя появляется в календаре особенно часто.

Об универсальности имени Анна свидетельствует, в частности, то, что его носит множество женщин разного возраста.

Вот примеры:

Анна Дымна – театральная и киноактриса, общественная деятельница.

Анна Сенюк – одна из самых уважаемых польских актрис.

Анна Муха – актриса и телеведущая.

Анна Левандовская – тренер, предпринимательница и популяризатор здорового образа жизни.

Анна-Мария Сиклуцкая – киноактриса и театральная актриса.

Анна Вендзиковская – журналистка и ведущая.

Ранее УНИАН сообщал, что определенные женские имена были самыми популярными в 1950-х, а сегодня их почти не выбирают.

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