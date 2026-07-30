Может ли кусок мыла, подвешенный во дворе, отпугнуть вредителей: ответ экспертов

Эксперты рассказали, как можно использовать мыло для борьбы с вредителями.

В последнее время среди садоводов набирает популярность необычный способ борьбы с вредителями – развешивание кусков мыла во дворе. Эксперты объяснили, действительно ли работает этот способ, а также рассказали об экологичных альтернативах, пишет The Spruce.

Сертифицированный энтомолог Демиан Марчелло скептически относится к такому способу защиты сада. В то же время он объяснил, на чем основана эта теория.

"Идея заключается в том, что запах мыла может отпугивать вредителей, сбивая с толку некоторые их сигналы или перегружая их органы чувств", – говорит Марчелло.

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Владелец компании по борьбе с вредителями Джефф Шумахер отмечает, что в этой теории всё же есть определённая логика. Однако такой подход имеет свои ограничения.

"Использование мыла действительно может помочь защитить сад от некоторых вредителей, но оно эффективно не против всех... Оно работает, но лишь в определенной степени. Это временное решение, которое лучше всего действует против таких вредителей, как кролики, белки и грызуны. Их отпугивает сильный запах – по крайней мере, на некоторое время", – объясняет он.

В то же время, по словам Шумахера, когда речь идет о насекомых, кусок мыла почти не дает результата. Марчелло также отмечает, что даже если натереть мыло на стружку и рассыпать её по саду, пользы от этого будет немного. После дождя мыльная стружка быстро разрушается и теряет свои свойства.

Эксперты также назвали несколько экологичных способов борьбы с вредителями, которые могут оказаться более эффективными.

Распыляйте мыльный раствор

Если вы хотите использовать мыло для борьбы с насекомыми, Шумахер советует не подвешивать его, а применять в виде разбавленного раствора для опрыскивания растений. При этом он подчеркивает, что такой способ требует регулярного повторения.

"Разбавленный мыльный раствор, которым опрыскивают растения, может помочь отпугнуть тлю, но это не долгосрочное решение. Его нужно часто наносить повторно, поскольку он смывается", – пояснил эксперт.

Установите физические барьеры

По словам Марчелло, гораздо эффективнее не пытаться отпугнуть незваных гостей, а просто не допускать их в сад.

"Лучший способ защититься от вредителей – создать физические барьеры. Я бы рекомендовал приподнятые грядки, ограждения или сетчатые укрытия. Все они могут быть эффективны против различных видов вредителей", – отметил он.

Если же проблемой являются кроты, эксперт советует установить подземный барьер вокруг сада. Для этого нужно выкопать траншею глубиной около 60 сантиметров и заполнить её металлической сеткой.

Используйте диатомовую землю

Шумахер также рекомендует посыпать растения диатомитовой землей, чтобы защитить их от насекомых, повреждающих листья.

Диатомитовая земля – это природное вещество, образованное из окаменелых остатков мелких водных организмов. Она не вредит птицам и другим животным, однако для насекомых представляет опасность: её мелкие острые частицы повреждают их внешний покров.

Для максимальной эффективности диатомитовую землю нужно регулярно наносить повторно, особенно после дождя.

Используйте эфирные масла

Еще одним естественным способом борьбы с вредителями является использование эфирных масел. Однако у этого варианта также есть свои ограничения.

"Проблема заключается в том, что большинство масел отпугивает лишь небольшое количество видов вредителей. Нужно выяснить, какие именно вредители доставляют вам неприятности и какие масла лучше всего действуют именно против них", – пояснил Марчелло.

Подробнее о борьбе с вредителями

Ранее УНИАН писал о том, зачем опытные садоводы посыпают двор мукой. Как отмечалось в материале, этот простой продукт может помочь бороться с вредителями. В частности, он может помочь избавиться от тли, капустных червей и жуков.

Также сообщалось, что можно посадить на участке для защиты от клещей и кротов. Речь шла об обычном хрене. Это растение неприхотливо, быстро разрастается и образует густые кусты с крупными зелеными листьями. Несмотря на то, что в природе его часто считают сорняком, из всех растений, отпугивающих клещей и кротов, хрен – самое эффективное.

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