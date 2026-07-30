Этот пример кажется безнадежным, но две спички сделают равенство правильным

Такие задачи отлично развивают логику, внимательность и нестандартное мышление.

Простой на вид математический ребус ставит в тупик даже тех, кто уверен в своих логических способностях – попробуйте найти решение быстрее других.

Визуальные головоломки и логические ребусы уже давно стали одним из самых популярных форматов развлечений в соцсетях.

Их преимущество в том, что проверить собственную сообразительность можно буквально за несколько минут, не отрываясь от привычных дел, – достаточно лишь телефона под рукой и желания задействовать логику.

Видео дня

Перед вами – неверное уравнение "2+3=9", составленное из спичек. Задача – исправить его, переместив ровно две спички.

Усложняет дело то, что желательно справиться с ребусом за считанные секунды, чтобы доказать остроту собственного ума.

Многие, увидев подобное задание впервые, пытаются переставлять спички наугад, однако более опытные решатели советуют сначала мысленно прикинуть, какие цифры вообще можно получить с минимальными изменениями.

Если с первого раза разгадать головоломку не удалось – не стоит расстраиваться, ведь подобные задачи и рассчитаны на то, чтобы дать мозгу легкую нагрузку, а не вызвать стресс.

Правильный ответ:

Решение предполагает изменение положения одной спички в цифре "2" и одной – в цифре "9". В результате таких неочевидных, на первый взгляд, манипуляций уравнение приобретает полностью корректный вид: "3+3=6".

Другие головоломки от УНИАН

Попробуйте решить вот эту задачу, которая ставит в тупик даже самых внимательных.

Или вот эту, где нужно переместить 2 спички.

Вас также могут заинтересовать новости: