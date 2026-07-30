Маколей Калкин может сыграть Кевина в новом фильме 'Один дома', - СМИ

Актер сыграл Кевина Маккалистера в фильмах "Один дома" 1990 года и "Один дома: Затерянный в Нью-Йорке" 1992 года.

Актер Маколей Калкин ведет переговоры о съемках в новом фильме "Один дома 7", после того как его заметили на студии Walt Disney в Бербанке, штат Калифорния.

В эпизоде ​​подкаста The Town журналист, пишущий о развлечениях, Мэтью Беллони, сообщил: "На днях мне поступила информация об очень интересном находке на студии Disney: там был Маколей Калкин. Он говорил о своей идее нового фильма "Один дома", и Disney, можно сказать, в восторге".

По его словам, они предлагают актеру еще один фильм.

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"Он мог бы заняться своим любимым проектом, если бы ему разрешили сняться еще и в "Один дома". И у них есть хорошая идея. Я разговаривал с людьми, которые ее слышали, и это действительно отличная идея для перезапуска "Один дома" с Маколеем Калкином", - добавил журналист.

Отмечается, что Калкин сыграл Кевина Маккалистера в фильмах "Один дома" 1990 года и "Один дома: Затерянный в Нью-Йорке" 1992 года. На данный момент в франшизе есть ещё четыре фильма с другими актёрами и совершенно другими персонажами. Если бы Калкин вернулся к роли Кевина, прошло бы как минимум 35 лет.

В 2018 году Калкин снялся в рекламе Google, пародирующей его роль в фильме "Один дома" - только на этот раз в образе взрослого человека, живущего в собственном доме.

Помимо Калкина, в оригинальном фильме "Один дома" снимались Джо Пеши, Дэниел Стерн, Джон Херд, Робертс Блоссом, Кэтрин О’Хара, Джон Кэнди, его брат Киран Калкин, Анджела Гетхалс, Девин Ратрей и Джерри Бамман, среди прочих.

Сегодня Калкину 45 лет, он помолвлен с 38-летней Брендой Сонг, также бывшей актрисой, снимавшейся в детстве, и имеет двух сыновей, Дакоту (родился в 2021 году) и Карсона (родился в 2022 году).

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