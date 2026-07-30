'Боль и ненависть': Никитюк вышла на связь после ночной атаки России (фото)

РФ запустила по Украине 74 ракеты и сотни дронов.

Украинская ведущая и блогер Леся Никитюк эмоционально отреагировала на российскую атаку по Украине в ночь на 30 июля. В своем Instagram в stories она поделилась кадрами последствий жестоких ударов по Кривому Рогу и Львову.

"Кривой Рог. Пригород. Дом многодетной семьи. Я даже не хочу дописывать эту историю... Мои соболезнования… Это просто ужас, боль и ненависть", - отметила она.

Как сообщал УНИАН, в ходе массированного ночного обстрела России произошло прямое попадание баллистической ракеты "Искандер-М" по частному дому в поселке Радушное неподалеку от Кривого Рога, погибли двое девочек (5 и 12 лет), а также четверо взрослых.

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"Львов. Люди помогают разбирать завалы, под которыми люди. Невинные люди, по которым бьют ракеты", - отметила Никитюк в подписи к кадрам со Львова.

Во Львове, как сообщалось, после ударов продолжается спасательная операция. По состоянию на утро было известно о 20 пострадавших.

"Спасатели продолжают деблокировать людей из-под завалов. Всего повреждено более 20 жилых домов, а также школа и два детских сада", - сообщил мэр города.

Кроме Никитюк, на массированную атаку России отреагировали и другие украинские звезды, среди них - ведущая Соломия Витвицкая, актрисы Ольга Сумская, Антонина Хижняк и многие другие.

"Снова страшная ночь. Мои соболезнования пострадавшим и семьям погибших", - написала Хижняк.

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