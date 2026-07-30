Владелец трехлетнего Android рассказал, как снова сделал смартфон быстрым за 10 минут

Даже трехлетний Android-смартфон может снова работать и ощущаться почти как новый, если уделить ему 10 минут. Эксперт MakeUseOf рассказал, что его Samsung Galaxy S23 со временем перестал ощущаться как флагманское устройство: операционка стала менее отзывчивой, а анимации и запуск приложений – не такими быстрыми.

Однако вместо покупки нового смартфона он внес несколько изменений в настройки – и результат оказался заметнее, чем ожидалось.

Первым делом специалист отказался от стандартного лаунчера. Фирменные оболочки многих производителей со временем становятся слишком тяжелыми из-за постоянных обновлений и дополнительных функций. В качестве замены он выбрал бесплатный минималистичный лаунчер KISS Launcher весом всего 250 КБ.

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В отличие от штатной оболочки One UI, в нем нет ленты Google Discover при свайпе влево, виджетов главного экрана и других элементов, потребляющих оперативную память. На главном экране остаются только рабочий стол, список приложений и строка поиска, способная находить программы, контакты, настройки и даже сайты.

Уже одна эта замена сделала работу Android-смартфона значительно более отзывчивой, отметил автор.

Владелец трехлетнего Android рассказал, как снова сделал смартфон быстрым за 10 минут

Не менее важным оказалось освобождение внутренней памяти. Мужчина заметил, что производительность смартфона начала снижаться, если свободного места оставалось меньше 10% от общего объема.

Это связано с особенностями работы современной памяти UFS: для быстрой записи данных системе необходим запас свободных блоков. Когда их становится слишком мало, телефону приходится тратить дополнительные ресурсы на перераспределение файлов, что замедляет запуск приложений и отклик интерфейса.

Вернуть необходимый запас свободного места оказалось несложно. Все, что требуется – удалить давно неиспользуемые приложения, очистить корзины в "Галерее" и файловом менеджере и очистить кэш приложений. После этого свободное пространство вновь превысило рекомендуемые 10%.

Владелец трехлетнего Android рассказал, как снова сделал смартфон быстрым за 10 минут

Еще одна важная рекомендация касается системных анимаций. Именно они создают эффект плавности при открытии приложений, переключении между окнами и навигации по меню. Но на старых устройствах эти эффекты могут лишь создавать ощущение медлительности.

Автор советует открыть меню "Для разработчиков" и уменьшить скорость анимации в два раза или вовсе отключить ее, изменив параметры "Анимация окон", "Анимация переходов" и "Длительность анимации".

Там же он изменил лимит фоновых процессов, ограничив их количество тремя одновременно работающими приложениями. Из-за этого программы после длительного бездействия перезапускаются немного дольше, зато активное приложение работает заметно быстрее и плавнее.

Еще одной неожиданно полезной настройкой стало отключение функции виртуальной оперативной памяти – RAM Plus. Некоторые Android-бренды называют ее RAM Expansion или Boost, но принцип работы одинаков: часть внутреннего хранилища используется как дополнительная ОЗУ.

На практике такой метод не всегда ускоряет телефон, поскольку флеш-память медленнее настоящей ОЗУ. В результате переключение между приложениями и управление фоновыми задачами могут занимать больше времени. После отключения функции RAM Plus Galaxy S23, по словам автора, стал работать быстрее.

Владелец трехлетнего Android рассказал, как снова сделал смартфон быстрым за 10 минут

Последним изменением стало переключение режима производительности с Optimized на High. В смартфонах Samsung Galaxy данный параметр находится в разделе "Настройки" → "Обслуживание устройства" → "Скорость обработки". Более высокая производительность увеличивает расход батареи, но делает систему заметно отзывчивее, что автор считает вполне оправданным компромиссом.

Ранее эксперт нашел простой способ увеличить громкость динамиков на телефоне с 70 дБ до 85 дБ. По субъективным ощущениям такой прирост делает звук в два-три раза громче.

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