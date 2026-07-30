Владелец трехлетнего Android рассказал, как снова сделал смартфон быстрым за 10 минут

Вместо покупки нового устройства эксперт внес несколько изменений в настройки, и результат оказался заметнее, чем ожидалось.

Даже трехлетний Android-смартфон может снова работать и ощущаться почти как новый, если уделить ему 10 минут. Эксперт MakeUseOf рассказал, что его Samsung Galaxy S23 со временем перестал ощущаться как флагманское устройство: операционка стала менее отзывчивой, а анимации и запуск приложений – не такими быстрыми.

Однако вместо покупки нового смартфона он внес несколько изменений в настройки – и результат оказался заметнее, чем ожидалось.

Первым делом специалист отказался от стандартного лаунчера. Фирменные оболочки многих производителей со временем становятся слишком тяжелыми из-за постоянных обновлений и дополнительных функций. В качестве замены он выбрал бесплатный минималистичный лаунчер KISS Launcher весом всего 250 КБ.

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В отличие от штатной оболочки One UI, в нем нет ленты Google Discover при свайпе влево, виджетов главного экрана и других элементов, потребляющих оперативную память. На главном экране остаются только рабочий стол, список приложений и строка поиска, способная находить программы, контакты, настройки и даже сайты.

Уже одна эта замена сделала работу Android-смартфона значительно более отзывчивой, отметил автор.

Не менее важным оказалось освобождение внутренней памяти. Мужчина заметил, что производительность смартфона начала снижаться, если свободного места оставалось меньше 10% от общего объема.

Это связано с особенностями работы современной памяти UFS: для быстрой записи данных системе необходим запас свободных блоков. Когда их становится слишком мало, телефону приходится тратить дополнительные ресурсы на перераспределение файлов, что замедляет запуск приложений и отклик интерфейса.

Вернуть необходимый запас свободного места оказалось несложно. Все, что требуется – удалить давно неиспользуемые приложения, очистить корзины в "Галерее" и файловом менеджере и очистить кэш приложений. После этого свободное пространство вновь превысило рекомендуемые 10%.

Еще одна важная рекомендация касается системных анимаций. Именно они создают эффект плавности при открытии приложений, переключении между окнами и навигации по меню. Но на старых устройствах эти эффекты могут лишь создавать ощущение медлительности.

Автор советует открыть меню "Для разработчиков" и уменьшить скорость анимации в два раза или вовсе отключить ее, изменив параметры "Анимация окон", "Анимация переходов" и "Длительность анимации".

Там же он изменил лимит фоновых процессов, ограничив их количество тремя одновременно работающими приложениями. Из-за этого программы после длительного бездействия перезапускаются немного дольше, зато активное приложение работает заметно быстрее и плавнее.

Еще одной неожиданно полезной настройкой стало отключение функции виртуальной оперативной памяти – RAM Plus. Некоторые Android-бренды называют ее RAM Expansion или Boost, но принцип работы одинаков: часть внутреннего хранилища используется как дополнительная ОЗУ.

На практике такой метод не всегда ускоряет телефон, поскольку флеш-память медленнее настоящей ОЗУ. В результате переключение между приложениями и управление фоновыми задачами могут занимать больше времени. После отключения функции RAM Plus Galaxy S23, по словам автора, стал работать быстрее.

Последним изменением стало переключение режима производительности с Optimized на High. В смартфонах Samsung Galaxy данный параметр находится в разделе "Настройки" → "Обслуживание устройства" → "Скорость обработки". Более высокая производительность увеличивает расход батареи, но делает систему заметно отзывчивее, что автор считает вполне оправданным компромиссом.

Ранее эксперт нашел простой способ увеличить громкость динамиков на телефоне с 70 дБ до 85 дБ. По субъективным ощущениям такой прирост делает звук в два-три раза громче.

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