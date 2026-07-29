'Путин зашел слишком далеко': политолог пояснил, почему ЕС нужно и дальше вооружать Украину

Мирные переговоры на данном этапе не принесут результата из-за плохой подготовки и желания России продолжать войну.

После успешной серии украинских ударов по целям в глубине России в Европе вновь возникла идея о возможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако, пишет американский политолог, старший научный сотрудник Института исследований внешней политики Стивен Бланк в колонке для Center for European Policy Analysis, многие европейские лидеры, очевидно, еще не усвоили уроков российской агрессии.

"Вера в то, что Путин признает свои потери, смирится с ситуацией и начнет серьезные переговоры либо с Европой, либо с США, либо с Украиной свидетельствует о том, насколько поверхностно понимание Путина и России среди западной элиты", - считает он.

Автор добавил, что российская верхушка все еще "одержима идеей великодержавности", что подчеркивают их требования международного признания оккупированных территорий Украины. А кроме того, по его мнению, "нет никаких признаков того, что "Путин склонен к переговорам с кем-либо, за исключением редких обсуждений с администрацией США в тщетной надежде на то, что ему преподнесут победу на блюдечке".

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"Он по-прежнему делает ставку на победу, и, учитывая его мировоззрение, идеологию и построенную им политическую систему, это не должно вызывать удивления".

Также автор отметил, что европейские призывы к переговорам с Путиным "не содержат ни определения того, кто и от чьего имени будет с ним разговаривать, ни последовательной повестки". Из-за плохой подготовки, говорит он, подобные переговоры провалятся, а Путин в их результате не пойдет на прекращение огня.

"Подобно шекспировскому злодею, он зашел слишком далеко в войне, чтобы вернуться с пустыми руками. Поскольку война стала альфой и омегой российской политики, Путин не может внезапно объявить о прекращении огня, не учитывая примерно 1,8 миллиона убитых, раненых и пропавших без вести россиян", - добавил эксперт.

Он считает, что такие условия должны направить европейских лидеров на путь усиления Украины, чтобы добиться вывод российских войск с оккупированных территорий, что станет победой над Россией и позволит начать судебные процессы за военные преступления и выплату репараций. Также он добавил, что в дальнейшем Украина должна продолжать путь в ЕС и НАТО, что станет защитой от повторения российской агрессии.

Готов ли Путин к переговорам - больше оценок

Напомним, что по словам президента Владимира Зеленского, Украина, США и европейские лидеры хотят мира, однако российский диктатор Владимир Путин не намерен прекращать войну. Он добавил, что российский диктатор не готов даже к прекращению огня для старта дипломатического урегулирования.

Однако, если Украина продолжит наносить дальние удары по РФ, рано или поздно у Путина останется только один выбор: сесть за стол переговоров. В этом Украина имеет преимущество, считает заместитель главы Офиса президента Сергей Кислица.

При этом, по оценкам аналитиков, Путин будет готов продолжать войну до тех пор, пока она не станет угрожать его власти. Другими словами, пока политические издержки агрессии против Украины не превысят политические издержки переговоров.

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