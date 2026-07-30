Зеленский и Трамп нашли общий язык: The Times описало, чем завершилась их встреча

Лидеры обсудили лицензии на производство перехватчиков Patriot, а посланники Трампа впервые собираются посетить Киев.

Президент Украины Владимир Зеленский высоко оценил позитивный настрой в отношении Украины после "хорошей встречи" в Белом доме, где он обсудил планы "оживить" дипломатию, чтобы положить конец войне с Россией.

Президент США Дональд Трамп тепло позировал для фотографий с украинским лидером после часовой беседы, после чего также появились сообщения, что специальные посланники Белого дома по вопросам мира Стив Уиткофф и Джаред Кушнер вскоре совершат свой первый визит в Киев, пишет The Times.

За Зеленским в Овальный кабинет вошел премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. СМИ пишет, что атмосфера в этот момент могла бы оказаться менее приветливой после того, как Трамп лично отчитал израильского премьера за обсуждение разведданных, намекавших на то, что США следует возобновить удары по Ирану.

Видео дня

Во время визита в Вашингтон оба лидера присутствовали на похоронах Линдси Грэма, сенатора от Южной Каролины, который отстаивал интересы и Израиля, и Украины. Но именно Зеленский, судя по всему, вышел с бо́льшим числом достигнутых целей, заявляют журналисты.

Сообщается, что Трампу всегда нравились "победители", и Зеленский вырос в его глазах по мере того, как он и его страна доказали свою стойкость перед Россией. В коротком посте в Truth Social американский президент тогда написал, что для него было "большой честью" встретиться с Зеленским. "Обсуждалось многое. Встреча прошла очень хорошо" – добавил он.

Украинский президент, в свою очередь, описал их беседу как "очень хорошую", заявив, что и он, и Трамп "хотят остановить эту войну", но "Путин не хочет".

Последующие решения

После встречи в Овальном кабинете и перед переговорами с сенаторами о законопроекте имени Грэма, который позволит Трампу усилить санкции против России и покупателей её энергоносителей, Зеленский написал: "Спасибо за всё, что мы делаем вместе, чтобы защитить жизни украинцев и продвигать мир".

К вечеру вторника сенаторы проголосовали 86 против 12 за начало рассмотрения двухпартийного законопроекта о санкциях, преодолев его первое процедурное препятствие. Вскоре Зеленский добавил, что обсудил с Трампом лицензии на производство перехватчиков Patriot и несколько других идей, которые могли бы помочь. Также лидеры говорили о дипломатии и о том, чтобы дипломатический процесс был оживлен.

У Зеленсокго была стратегия

Его стратегия, по информации СМИ, заключалась в том, чтобы показать: у США и Украины есть общий враг в лице России, и убедить Трампа, что они, по сути, на одной стороне. В прошлом году Трамп уже начал высказывать некоторую критику в адрес Путина, но не объявил о поддержке Украины, стремясь выступать посредником в завершении войны.

Когда журналисты на борту Air Force One спросили его об утверждении Зеленского, что Россия помогала Ирану наводиться на американцев, Трамп заявил: "Что ж, мы выясним, правда ли это. Я спрошу об этом у Путина. Это не оказало большого влияния, потому что мы разнесли их в пух и прах. У Венесуэлы было всё российское оборудование. И как это сработало?"

Джон Хербст, бывший посол США в Украине, отметил: "Ясно, что обе стороны хотели подчеркнуть позитив. Они говорили о двух главных темах, одна из которых была в повестке Зеленского, а другая – в повестке Трампа: повесткой Зеленского были лицензионные соглашения, а повесткой Трампа – мирные переговоры".

При этом Хербст отметил, что смерть Грэма лишила Украину защитника в Вашингтоне, но появление Лоры Лумер важно для информирования MAGA, которое давно враждебно относилось к доводам в пользу поддержки Украины.

Улучшение отношений между Трампом и Зеленским

Это произошло, по словам Хербста, "главным образом благодаря успеху, которого Украина добивается как на поле боя, так и нанося удары вглубь России, – то, что и сам Трамп заметил и о чём говорил. Очевидно, у Зеленского есть карты, которых, как думал Трамп в феврале прошлого года, у него не было".

Кэролайн Ливитт заявила после визитов Зеленского и Нетаньяху, что "обе встречи были позитивными и продуктивными".

Позднее Зеленский написал, что также встретился с сотрудниками оборонной компании Lockheed Martin, которая производит боеприпасы, включая ракеты для систем Patriot. По его словам, они обсудили "дальнейшее развитие нашего сотрудничества – совместное производство и обмен технологиями".

Он добавил: "Мы говорили о наших совместных возможностях, связанных с Patriot и другими системами. Наши команды уже работают над конкретными решениями, чтобы как можно быстрее перейти к совместному производству и нарастить наши возможности по защите жизней".

Другие новости о визите Зеленского в США

Ранее УНИАН сообщал, что Зеленский попросил у Трампа 300 ракет Patriot к зиме. Он подчеркнул, что Украина рассчитывает получить эти перехватчики, поскольку их запасы в Украине почти исчерпаны.

Если эта проблема не будет решена к зиме, российские ракетные удары могут уничтожить украинские электростанции, лишив миллионы украинцев отопления и создав гуманитарную катастрофу.

Кроме того, мы также рассказывали о том, как Путин потерял инициативу в войне. В частности, президент Украины подчеркнул, что в Украине сейчас 500 компаний разрабатывают технологии вооружений, чтобы превзойти Россию.

Вас также могут заинтересовать новости: