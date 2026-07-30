Мастер объяснил, сколько стоит замена крана, смесителя и сифона, а также с чем связана такая цена.

Вызов сантехника для замены смесителя или сифона – дело, казалось бы, простое, однако цены на такие услуги могут значительно различаться. Ранее мы писали, сколько стоит ремонт ванной в 2026 году, а о том, сколько времени занимает замена сифона, от чего зависит стоимость работ и когда лучше не браться за ремонт самостоятельно, в комментарии УНИАН рассказал слесарь-сантехник компании "Мастергаз" Александр Позняк.

Сколько стоит заменить кран в Украине – ответ мастера

Как отметил эксперт, стоимость работ зависит прежде всего от того, где именно находится смеситель, кран или сифон, и, соответственно, от уровня сложности монтажа. Например, замена смесителя в ванной обойдется немного дешевле, чем на кухне – но в среднем цена начинается от 500 гривен и, в зависимости от сложности, может достигать 1500 гривен и более.

Кроме того, то, сколько возьмет сантехник за замену кранов, может существенно отличаться в зависимости от типа детали:

Видео дня

"Если речь идет о вводном запорном кране в квартире, то работы усложняются тем, что нужно распломировать счетчик, а в некоторых случаях – даже вскрывать стену или плитку".

В целом, монтаж обычных кранов – на умывальник или унитаз – обходится значительно дешевле и, по мнению Позняка, составляет 500–700 гривен. А вот какова цена монтажа сифона в Киеве, сказать сложнее, ведь если минимальная стоимость остается до 500 гривен, то максимальная может превышать 2000 гривен.

Такая высокая стоимость, по его словам, возникает тогда, когда до сифона трудно добраться – в частности, в ванной это часто невозможно сделать без частичного демонтажа. Дело в том, что ванна обычно облицовывается фартуками из плитки или других материалов, и хотя под ней должно оставаться техническое окошко, иногда, по словам мастера, его там просто нет.

Если же нужно расширить имеющееся окошко или сделать новое, объем работ существенно возрастает, а вместе с ним и цена:

"Вырезание пластикового окошка под ванной обходится дополнительно примерно в 500 гривен. А если технические отверстия необходимо проделывать в плитке и кирпиче, то такие работы могут стоить 1000–1500 гривен".

Поэтому, как пояснил сантехник, перед заменой сифона стоит заранее оценить доступ к нему – иногда деталь скрывается под раковиной в тумбе за небольшой дверцей, куда физически трудно добраться, и это также влияет на конечную стоимость работы.

Сколько стоит замена сифона у сантехника – можно ли на чем-то сэкономить

Сифоны обычно изготавливают из пластика, и главное, по словам Позняка, – подобрать качественный материал. А вот краны для труб он советует покупать из цветного металла, например из бронзы или латуни, поскольку детали из дешёвых сплавов, таких как силумин, служат недолго:

"Более низкая цена свидетельствует о том, что производитель пожертвовал качеством – я не рекомендую клиентам использовать для водопровода ни бюджетный пластик, ни бюджетные сплавы".

К тому же риски экономии на материалах, по мнению мастера, выходят далеко за пределы личного кошелька. Из-за дешёвых деталей возможна авария, а в многоквартирных домах это грозит затоплением соседей снизу: в лучшем случае – на один этаж, а в худшем – на все десять и более.

Если же то, сколько будет стоить замена крана у сантехника, кого-то не устраивает, можно, конечно, сделать это и самому – при условии, что вы знаете, как делать это правильно.

В то же время, если человек не разбирается в сантехнике, но хочет сэкономить, мастер посоветовал воздержаться от таких попыток. По его словам, самоучки при монтаже нередко ломают детали, после чего приходится покупать новую и все равно вызывать мастера – то есть расходы в итоге оказываются больше, чем если бы специалиста пригласили сразу.

Особенно это касается работ с трубами холодного или горячего водоснабжения: из-за некачественной замены деталей риск затопить соседей снизу возрастает в разы, поэтому в таких случаях следует однозначно доверять дело профессионалам.

справка Александр Позняк Слесарь-сантехник, сервисный техник в компании «Мастергаз» Учился в Чернигове в профессионально-техническом училище, получил специальность слесаря-сантехника. Около 15 лет работает по специальности. Уже 8 лет является сотрудником компании «Мастергаз».

Вас также могут заинтересовать новости: