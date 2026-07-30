Это будет мега-кроссовер: стали известны детали о 13 сезоне 'Американской истории ужасов'

Некоторые из любимых актеров франшизы сыграют по несколько ролей.

Создатель сверхъестественного хоррор-сериала "Американская история ужасов" (American Horror Story) Райан Мерфи раскрыл больше деталей о грядущем 13-м сезоне.

По его словам, он не станет продолжением третьего сезона под названием "Шабаш", а на самом деле объединит все сезоны сериала, пишет Variety.

"Все думают, что это сезон "Шабаша", но это не так. Это все сезоны. Итак, Сара Полсон играет шесть или семь ролей. Джессика Лэнг играет всех четырех своих культовых персонажей. Эван Питерс играет пять персонажей, и, конечно же, Кэти Бейтс, Эмма Робертс и Билли Лурд. Это как "Мстители"! Они все объединяются, чтобы победить высшее зло", – заявил Мерфи в интервью Entertainment Tonight, выступая на премьере своего нового шоу "Осколки".

Видео дня

Слухи о том, что новая часть "Американской истории ужасов" станет спин-оффом или продолжением третьего сезона, который многие зрители считают лучшим, появились после публикации фотографий со съемочной площадки, на которых Полсон, Робертс и другие актрисы были одеты как ведьмы.

При этом Мерфи признал, что многие актеры оригинальной "Американской истории ужасов" на протяжении многих лет отказывались возвращаться, но когда он предложил им эту идею, они согласились.

"Я предложил Джессике Лэнг, и она сказала: "О, черт, теперь я должна это сделать". Это все они в одном сезоне, и это 13 эпизодов, потому что он называется "13". Я потратил много, много месяцев и много лет на его написание. Я хотел сделать "13" особенным", – рассказал создатель сериала.

Кроме того, в 13-м сезоне "Американской истории ужасов" также вернется Анджела Бассетт, а также появятся звезды "Истории любви", также созданной Мерфи: Пол Энтони Келли, Джон Уотерс и Джои Поллари. Также в сериале должна была появиться Ариана Гранде, но в начале этого месяца стало известно, что она отказалась от участия из-за конфликта в расписании с ее туром "Вечное сияние".

Премьера 13-го сезона "Американской истории ужасов" состоится на каналах FX и Hulu уже 24 сентября 2026 года.

Сериал "Американская история ужасов" – что известно

Хоррор-сериал "Американская история ужасов" (American Horror Story) был создан Райаном Мерфи и Брэдом Фелчаком. Первый сезон под названием "Дом-убийца" вышел в 2011 году и получил положительные отзывы.

В дальнейшем он выпускался в формате антологии, а события каждого сезона происходили в новом месте и рассказывали новую историю с новыми персонажами, нередко частично вдохновленными реальными событиями: "Психушка", "Ковен", "Фрик-шоу", "Отель", "Роанок", "Культ", "Апокалипсис", "1984", "Двойной сеанс", "Нью-Йорк" и "Деликатный". Только "Апокалипсис" пересекался с предыдущими сезонами.

Сезоны объединяют лишь некоторые актеры, задействованные в главных ролях. Чаще других в разных сезонах появлялись Эван Питерс и Сара Полсон. Также в сериале регулярно снимались Джессика Лэнг, Билли Лурд, Закари Квинто, Лесли Гроссман, Денис О'Хара, Лили Рэйб, Таисса Фармига, Фрэнсис Конрой, Эмма Робертс, Кэти Бейтс, Анджела Бассетт, Леди Гага, Фин Уиттрок и другие.

Вас також можуть зацікавити новини: