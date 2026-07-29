Эти 10 приборов не следует подключать к удлинителю

Неправильное использование электроприборов может не только привести к короткому замыканию, но и стать причиной пожара.

Удлинители давно стали незаменимыми помощниками в быту, ведь они позволяют подключать технику там, где рядом нет розетки. Однако эксперты предупреждают, что не все электроприборы безопасно подключать таким образом, пишет Southern Living.

По словам Джастина Корнфорта, основателя магазина строительных материалов, который много работает с электричеством, "любые приборы, которые постоянно выделяют тепло или имеют компрессор, нельзя подключать к удлинителю".

К таким устройствам относятся обогреватели, духовые шкафы и плиты, холодильники, микроволновые печи, кондиционеры, тостеры, аэрофритюрницы, посудомоечные и стиральные машины, а также другие мощные электроприборы.

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Почему не следует подключать приборы, выделяющие тепло, к удлинителю

По словам Корнфорта, приборы, потребляющие больше электроэнергии, чем может безопасно выдержать большинство удлинителей, могут привести к перегреву, плавлению и даже пожару.

"Удлинители отлично подходят для ламп или зарядных устройств, но если прибор гудит, нагревается или охлаждается, его следует подключать непосредственно к розетке", – объясняет Корнфорт.

Что ещё не стоит делать с проводами и вилками

Прежде всего следует помнить, что удлинители следует использовать только в качестве временного решения. По словам Корнфорта, их не стоит оставлять подключенными в течение всего дня, хотя для ламп или зарядных устройств это может быть допустимо.

"Всегда проверяйте мощность и используйте подходящий инструмент для конкретной задачи", – советует специалист.

Эксперт также подчеркивает, что не стоит ежедневно полагаться на удлинители. Опасность зависит не только от способа использования, но и от того, как долго прибор остается подключенным.

"Чем дольше вы полагаетесь на них, тем выше риски – важно не только как, но и в течение какого времени", – говорит Корнфорт.

Например, если вы не пылесосите каждый день или вашим детям не нужен удлинитель для игровой приставки (в таком случае его следует отключать после завершения использования), постоянное использование удлинителей для работы мощной техники не рекомендуется.

Другие важные правила использования удлинителей

"Использование удлинителей в качестве постоянной проводки – категорически недопустимо", – подчеркивает Корнфорт.

Однако ещё большей проблемой, по его словам, является последовательное подключение нескольких сетевых фильтров друг к другу.

Подробнее о безопасном использовании электроприборов

Ранее эксперты назвали 7 приборов, которые не стоит оставлять в розетке на ночь. Отмечалось, что такое решение не только приводит к увеличению сумм в счетах за электроэнергию, но и может стать причиной пожара.

В списке приборов, которые следует отключать от розетки, в частности, были кофеварки, электрические чайники и игровые приставки.

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