В Китае впервые поднялся в небо новый пассажирский самолет (фото)

C919-600 – это укороченная модификация китайского самолета COMAC C919.

В Шанхае совершил первый полет новый вариант китайского авиалайнера COMAC C919, разработанный для эксплуатации в высокогорных аэропортах, пишет aerotime.

Прототип C919-600 пробыл в воздухе 1 час 59 минут. Все запланированные испытательные задачи были успешно выполнены.

Высотная версия создана на базе стандартной модели, однако получила ряд доработок для эксплуатации в высокогорных аэропортах. Среди ключевых изменений – укороченный фюзеляж и модернизированные бортовые системы, адаптированные к работе на больших высотах.

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Фюзеляж самолета укоротили на шесть шпангоутов. Это позволило уменьшить массу самолета и улучшить его характеристики при эксплуатации в высокогорных аэропортах.

Было сокращено количество мест. Новая машина рассчитана на перевозку от 140 до 160 пассажиров, тогда как стандартный C919, в зависимости от конфигурации салона, вмещает от 158 до 192 пассажиров.

C919-600 разработан совместно с авиакомпанией Tibet Airlines, которая является стартовым заказчиком этой модели, для выполнения полётов в Тибетском автономном районе Китая, где расположены одни из самых высокогорных аэропортов мира.

Справка УНИАН. C919 стал первым узкофюзеляжным реактивным пассажирским самолетом, полностью разработанным в Китае. Самолеты семейства C919 рассматриваются как прямые конкуренты популярных моделей Boeing и Airbus. В первую очередь речь идет о современных Airbus A320neo и Boeing 737 MAX.

Еще одним конкурентом самолетов семейства C919 можно считать российский МС-21, однако сегодня китайская программа значительно опережает российскую. На сегодняшний день C919 уже прошел сертификацию, серийно выпускается и выполняет коммерческие рейсы, тогда как российская машина до сих пор находится на стадии испытаний.

Гражданская авиация – последние новости

Недавно новейший самолет Airbus A350-1000ULR установил мировой рекорд, непрерывно пробыв в воздухе более суток. Во время беспосадочного рейса авиалайнер преодолел 23 075 км за 24 часа 24 минуты.

Испытания призваны подтвердить, что новый самолет способен совершать полеты продолжительностью примерно 23 часа.

Стартовым заказчиком A350-1000ULR является австралийская авиакомпания Qantas Airways, которая реализует масштабный проект Project Sunrise. Он предусматривает открытие регулярных беспосадочных коммерческих рейсов из Сиднея и других городов восточного побережья Австралии в Лондон и Нью-Йорк.

Сообщалось также, что компания Boeing завершила сертификационные летные испытания модели 737 MAX 10 – крупнейшей модификации семейства 737 MAX.

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