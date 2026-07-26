Этот рейс является самым отслеживаемым в мире, и на то есть веская причина

С момента вылета этот рейс стал предметом пристального внимания многих любителей авиации.

Airbus A350-1000ULR "Project Sunrise" является самым отслеживаемым рейсом в мире. Более того, на то есть веская причина, пишет Supercar Blondie.

Рейс, получивший от Qantas название "Project Sunrise", призван доставлять пассажиров из Лондона в Сидней без пересадок. 23 июля испытательный рейс вылетел из Тулузы (Франция) и приземлился в австралийском Мельбурне спустя 19 часов.

С момента вылета этот рейс стал предметом пристального внимания многих любителей авиации. Более 10 000 человек зашли на сайт Flightradar24, чтобы следить за его маршрутом.

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Генеральный директор Qantas Ванесса Хадсон выразила надежду, что запуск рейсов по маршруту Лондон-Сидней стимулирует интерес к другим аэропортам по всему миру. Пока что планируется, что первый самолет будет поставлен в апреле 2027 года, а остальные 11 – в течение следующих двух с половиной лет.

В издании напомнили, что ранее пассажиры, летающие из Европы в Австралию, вынуждены были мириться с пересадками – будь то на Ближнем Востоке или в Юго-Восточной Азии. Airbus A350-1000ULR призван полностью изменить ситуацию.

В США хотят запретить телефонные звонки в самолетах

Напомним, что в прошлом месеце в Палату представителей США был внесен законопроект, призванный сделать незаконными телефонные или видеозвонки в воздухе – на фоне того, как эта проблема становится все более актуальной по мере расширения доступа к Wi-Fi в небе.

Бывшие бортпроводники говорят, что разговоры по телефону в самолете уже противоречат правилам некоторых авиакомпаний, но принятие закона защитит как пассажиров, так и экипаж. Бывшая бортпроводница и руководитель службы обслуживания пассажиров в Virgin Atlantic Элли Мерфи отметила, что разговоры по телефону в самолету доставляют дискомфорт другим пассажирам.

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