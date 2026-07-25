Украина поразила корабли РФ в Каспийском море: Зеленский рассказал, что они возили из Ирана

Силы обороны также поразили в различных регионах России цели, которые работают на войну против Украины.

Украина добилась очень хороших результатов в нанесении ударов на большие расстояния по российским кораблям в акватории Каспийского моря.

Об этом сообщил в Telegram президент Владимир Зеленский. "Это корабли, которые были задействованы в транспортировке военных грузов из Ирана, и военный корабль", – отметил он.

Он подчеркнул, что этой ночью Силы обороны также поразили в различных регионах России цели, которые работают на войну против Украины.

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Он подтвердил удар по предприятию в Кирове, откуда поставляются компоненты для средств, с помощью которых Россия наносит удары по украинцам. По его словам, расстояние от государственной границы Украины составляет около 1200 км.

Зеленский отметил, что были нанесены удары также по нефтеперерабатывающему заводу в Тюмени, логистическому объекту в Екатеринбурге, складу горюче-смазочных материалов в Ростове-на-Дону.

Что добавили в СБУ

В Службе безопасности Украины (СБУ) уточнили, что в акватории Каспийского моря беспилотники поразили:

нефтедобывающую платформу месторождения "Филановского";

грузовое судно Port Olya 2 и сухогруз Begey, которые находятся под международными санкциями и использовались для перевозки военных грузов между Ираном и РФ;

ракетный катер проекта 12418 "Молния".

При этом в СБУ подчеркнули, что Россия получит ответ за удары по украинским портам на юге, за попытки блокировать украинское судоходство.

"Эти действия врага будут получать законный ответ от СБУ в рамках неотъемлемого права Украины на самооборону. Российская война будет возвращаться в "родную гавань", и спецоперации Службы ускорят этот процесс", – говорится в сообщении.

Также ведомство сообщило, что в ночь на 25 июля дальнобойные дроны СБУ успешно нанесли удары по ряду военных целей в Ростове-на-Дону. В частности, были поражены многофункциональная радиолокационная станция 92Н6Е Grave Stone и ее антенная башня, являющиеся составными частями ЗРК С-400 "Триумф", с помощью которых РФ обстреливает Украину.

Кроме того, уничтожены зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" и комплекс радиоэлектронной борьбы "Поле-21", а также поражены два склада с FPV-дронами.

Удары по России

Как сообщало УНИАН, за последнюю неделю украинские удары поразили пять складов компании Wildberries. Издание Financial Times узнало, что Wildberries убеждала кремлевского диктатора Владимира Путина, что может стать чем-то большим, чем просто российским ответом Amazon.

Также издание отметило, что такие атаки – часть новой украинской кампании, которая в значительной степени использует свои достижения в технологии дальнобойных дронов, чтобы донести последствия путинского вторжения до рядовых россиян.

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