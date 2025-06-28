Ведущая поздравила Евдокию с праздником.

Украинская ведущая Ольга Фреймут показала свою младшую дочь и трогательно обратилась к ней.

Сегодня, 28 июня, Евдокия празднует свой день рождения. Девочке исполнилось восемь лет. По случаю праздника звездная мама поздравила дочь в своем Instagram и опубликовала архивное фото с именинницей.

"Как сильно я люблю тебя, моя девочка. Тебя можно назвать чудом, потому что пришла в этот мир в день, когда покинула его моя любимая бабушка. А потом в твоей детской пахло ее духами, хотя она в нашем доме так и не успела погостить... Конечно, ты - не она, но я всегда вижу в тебе неземное. А мудрость твоя, когда мне грустно, ты напоминаешь: "Мама, завтра наступит новый день и будет солнышко!" - написала Ольга.

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Фреймут также пожелала дочери быть здоровой и счастливой.

"Спасибо, что ты моя. Пусть мир всегда будет ласковым к тебе. Будь здоровой и счастливой. Будь собой, даже когда это станет вызовом. Евдокия, с днем рождения", - добавила ведущая.

К слову, Ольга является мамой троих детей. Она воспитывает дочь Злату от первого брака. А также у нее есть сын Валерий и дочь Евдокия от мужа Владимира Локотко.

Напомним, ранее стало известно, что муж Ольги Фреймут до сих пор не отказался от российского паспорта.

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