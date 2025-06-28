Сегодня в городе и по области будет ветрено.

Во Львове на сегодня, 28 июня, объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

По данным синоптиков, осложнение погоды ожидается и по Львовской области.

"По территории Львовской области и по городу Львову: 28 июня порывы северо-западного ветра 15 - 20 м/с", - говорится в прогнозе.

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Из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода во Львове

28 июня погоду на Львовщине будет определять поле пониженного атмосферного давления.

Ожидается облачная погода с прояснениями. Днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура днем 18-23° тепла. Во Львове воздух прогреется до 20-22° тепла.

В целом, по данным синоптиков, в течение этих выходных ожидается теплая и дождливая погода. Ветер северо-западного направления, в дневные часы порывистый. Температура ночью 10-15°, днем 18 - 23°, в воскресенье будет теплее, 22-27°.

В июле средняя месячная температура ожидается на равнине 21,8° тепла, в горах 19,0° тепла. Это выше нормы на 2,2-2,8 градусов.

Месячное количество осадков ожидается на равнине 65 мм, в горах 91 мм. Это лишь 55-73% от нормы.

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