Президент Польши также проведет встречу с Владимиром Зеленским.

Президент Польши Анджей Дуда приехал с официальным визитом в Киев. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на своей странице в соцсети X.

"Я был рад приветствовать настоящего друга Украины Анджея Дуду на Центральном железнодорожном вокзале Киева сегодня утром. Президент Дуда стоял рядом с Украиной в самые тяжелые времена полномасштабной российской агрессии", - отметил дипломат.

Сибига выразил благодарность полякам от украинцев, которые показали настоящую солидарность с нашим народом.

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"Наш гость отпразднует с нами День Конституции Украины и встретится с Президентом Владимиром Зеленским", - подчеркнул глава МИД.

Известно, что это последний визит Дуды в Киев на посту польского президента. В августе он уже не будет главой государства, его заменит на посту Кароль Навроцкий, который победил на выборах этого года.

Анджей Дуда - последние новости

Ранее президент Польши отрицал готовность Путина напасть на страны НАТО. По его словам, Россия истощена из-за своей агрессии против Украины. В то же время он считает, что Европе стоит подготовиться к реальной угрозе в перспективе.

"В будущем это реальная угроза, поэтому мы должны подготовиться и увеличить расходы на оборону, потому что это абсолютно необходимо для нашей защиты", - сказал Дуда.

Также стало известно, что польский лидер обсудит с новым президентом Польши Каролем Навроцким членство Украины в Евросоюзе и НАТО. Дуда выразил надежду, что Навроцкий внимательно рассмотрит международную ситуацию и польско-украинские отношения.

"Как мы говорим в Польше, немного получается так, что мнение зависит от места сидения. Кресло президента Польши - необычное место, и с этого кресла мир имеет несколько иной вид", - отметил политик.

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