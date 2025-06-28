Сегодня в Украине ожидаются сильные порывы ветра, грозы и град.

На субботу, 28 июня, в Украине объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, непогода ожидается по всей стране, кроме Киевской области.

В частности, в западных, Винницкой и Житомирской областях порывы ветра будут достигать 15-18 м/с.

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На юге и востоке страны, а также в большинстве центральных, Черниговской и Сумской областях прогнозируют грозы.

Также на востоке и юго-востоке страны местами ожидается град и шквалы 15-20 м/с.

Из-за непогоды в Украине введен I уровень опасности, желтый.

Погода сегодня - прогноз по Украине на 28 июня

28 июня в Украине будет облачно с прояснениями.

Ожидаются кратковременные дожди. Днем в южных, восточных, большинстве центральных, Черниговской и Сумской областях грозы. На востоке и юго-востоке страны местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с. Только днем в западных областях будет погода без осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем в западных, Житомирской и Винницкой областях порывы 15-18 м/с.

Температура днем ожидается в пределах +19°...+24°, на юге и востоке - до +28°.

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