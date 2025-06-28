Члены картеля надеются, что миру нужно больше нефти.

ОПЕК+ может в августе объявить об очередном увеличении добычи нефти на 411 тыс. баррелей в сутки на фоне ожидания увеличения спроса на "черное золото", сообщили Reuters четыре делегата от группы, которые попросили об анонимности.

Источники издания отмечают, что группа может обсудить увеличение добычи нефти более чем на 411 тыс. баррелей в сутки, хотя не понятно, все ли ее члены поддерживают такой шаг.

Одним из факторов, осложняющих переговоры, является возможность увеличения поставок нефти из Ирана после завершения ирано-израильской войны. Президент США Дональд Трамп заявил, что США не отказались от максимального давления на Иран, но просигнализировал о возможном ослаблении ограничений, чтобы помочь стране восстановиться. К тому же цены на нефть после роста до пятимесячного максимума в 81 доллар за баррель, после атаки США на Иран, 27 июня упали ниже 68 долларов за баррель.

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Аналитики Energy Aspects и Хелима Крофт из RBC Capital Markets ожидают, что в августе добыча членами картеля вырастет на 411 000 баррелей в сутки.

"Мы считаем, что группа, скорее всего, все же продолжит ускоренное сворачивание квот на добычу нефти", - сказал Ричард Бронз, руководитель отдела геополитики Energy Aspects. К тому же ОПЕК+, по словам российского диктатора Владимира Путина, прогнозирует увеличение спроса на нефть.

ОПЕК+ в которую входят Саудовская Аравия, Россия, Кувейт, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Казахстан, Оман и Алжир планирует обсудить новое увеличение добычи нефти на встрече 6 июля.

В случае принятия решения, добыча нефти странами-членами картеля вырастет в 2025 году на 1,78 млн баррелей в сутки, что составляет 1,5% мирового спроса на "черное золото". Издание отмечает, что группа еще не увеличила добычу на согласованные объемы, поскольку некоторые члены компенсируют предыдущее перепроизводство, а другим нужно больше времени, чтобы восстановить добычу.

ОПЕК+ добывает около половины нефти в мире.

Цены на нефть

Как сообщал УНИАН, ОПЕК+ принял решение об увеличении объема добычи нефти в июле на 411 тыс. баррелей в сутки. Аналитики Goldman Sachs ожидают, что в августе ОПЕК+ увеличит добычу на 410 000 баррелей в сутки, что потенциально может привести к снижению стоимости "черного золота".

Цены на нефть, после завершения ирано-израильской войны снизились более чем на 10 долларов за баррель, однако возобновили рост из-за начала автомобильного сезона в США.

Рост стоимости нефти увеличил ценники и на АЗС в Украине.

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