Расположенный на каблуке итальянского сапога, в одном из наименее исследованных регионов страны, этот исторический портовый город может похвастаться богатейшим культурным наследием.

Флоренция может быть невероятно многолюдной независимо от сезона, настолько, что это портит ее магию, во-вторых, цены растут из года в год.

Как отметило издание Traveloffpath, сейчас средняя стоимость ночлега во Флоренции составляет ошеломляющие $197, а расходы на еду в 2025 году составят $70 в день.

Однако, как подчеркнуло издание, для бюджетных путешественников южный аналог Флоренции, усеянный достопримечательностями эпохи Возрождения, посещение которого на 30–50% дешевле.

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Расположенный на каблуке итальянского сапога, в одном из наименее исследованных регионов страны, Лечче - исторический портовый город, история которого восходит к Древним временам. Он обладает культурным очарованием и архитектурным богатством.

Основанный еще в 1200 году до нашей эры, он получил отпечаток многих цивилизаций, в частности, от Римской империи.

В самом сердце исторического центра вы найдете хорошо сохранившуюся римскую арену, которая вмещала более 25 тыс. человек и использовалась для проведения гладиаторских игр. Поблизости находится не менее впечатляющий античный театр, когда-то использовавшийся для спектаклей и концертов.

На Пьяцца дель Дуомо, или Соборной площади находятся несколько самых впечатляющих зданий Лечче. К ним относятся собор XII века, колокольня, а также епископский и семинарский дворцы.

Несколько старых зданий в лабиринтообразном Старом городе Лечче были перестроены в стиле барокко в XVII веке. Значительные примеры включают церковь Сан-Маттео, известную волнообразным фасадом, и богато украшенную церковь Санта-Кьяра.

Однако подлинное очарование Лечче заключается в его богатой коллекции памятников эпохи Возрождения, которые кажутся более интересными, чем парящий купол Флоренции. Среди них триумфальная Порта Наполи, памятная арка, возведенная в 1548 году; позднесредневековый замок Карла V, который примечателен геометрическим дизайном и внушительными бастионами; Палаццо деи Челестини, дворец XVI века.

Насколько Лечче дешевле Флоренции

Лечче намного доступнее Флоренции, поэтому, если вы едете в Италию с ограниченным бюджетом, то знайте, что вы потратите здесь значительно меньше.

Взгляните на таблицу, составленную на основе данных Numbeo и Booking.com:

Категория Лечче Флоренция

Бюджетные отели или гостевые дома: $60–90 против $100–150;

Отели среднего класса: $90–130 против $160–220;

Роскошные отели: $70–120 против $130–200;

Завтрак (кофе и выпечка): $2,50-4 против $4–7;

Обед (панино или паста): $6–10 против $10–15;

Ужин (пицца и напиток): $8–12 против $14–18;

Ужин из 3 блюд: $20–30 против $35–50.

Лечче долгое время оставался без внимания большинства путешественников, но недавно запущенный железнодорожный маршрут наверняка вернет его на карту маршрутов туристов.

Ранее УНИАН.Туризм сообщал, что ранее был назван приморский город для идеального летнего отдыха в Италии. Опытные туристы отметили, что невозможно не влюбиться в этот древний город.

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