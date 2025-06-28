Температура на выходных ожидается в пределах климатической нормы.

В течение 28 и 29 июня в Украине ожидается преимущественно неустойчивая и ветреная погода. В большинстве областей пройдут небольшие, местами умеренные дожди. В отдельных пунктах возможны грозы и шквалистые порывы ветра. В то же время температура будет колебаться в пределах климатической нормы. Об этом на meteoprog рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

Погода 28 июня

Днем на западе Украины будет без существенных осадков. Ветер 7 - 12 м/с, днем порывы 15 - 20 м/с. воздух прогреется до +19... +24 °С, на Закарпатье - до +26 °С.

На севере пройдут умеренные, местами значительные осадки. В отдельных пунктах возможен град. Ветер 9 - 14 м/с, местами порывы 15 - 20 м/с. Столбики термометров покажут +18... +23 °С.

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В центральных областях ожидаются умеренные дожди и грозы. Ветер 9 - 14 м/с, местами с порывами 15 - 20 м/с. Температура +20... +25 °С, в Днепропетровской области - до +28 °С.

На юге ожидаются дожди в сопровождении грозы, местами возможны шквалы 15 - 20 м/с. Ветер порывистый. Термометры покажут +23... +28 °С, в Крыму и Приазовье местами до +31 °С.

В восточных областях ожидаются небольшие, днем умеренные дожди. Кое-где грозы. Ветер 7 - 12 м/с. Температура воздуха +22... +27 °С.

Погода 29 июня

На западе Украины в воскресенье пройдут небольшие, местами умеренные кратковременные дожди с локальными грозами. Ветер 9 - 14 м/с, местами может усиливаться до 15 - 17 м/с. Температура ночью +11... +16 °С, в дневные часы +22... +27 °С, на Закарпатье до +30 °С.

В северных областях ночью без существенных осадков, лишь на Сумщине ожидается дождь. Днем по всему региону пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер 7 - 12 м/с. Температура ночью +11... +16 °С, днем +20... +25 °С.

В центральных областях будет сухо. Ветер 7 - 12 м/с, местами возможны порывы 15 - 20 м/с. Температура ночью +12... +17 °С, днем +22... +27 °С.

На юге будет тепло и преимущественно солнечно. Без осадков. Ветер 7 - 12 м/с, утром и днем ожидаются порывы 15 - 20 м/с. Температура воздуха ночью +14...+19 °С, днем +26...+31 °С.

На востоке Украины в воскресенье ожидается облачная и дождливая погода в течение всех суток. Днем также возможны отдельные грозы. Ветер 7 - 12 м/с. Температура воздуха ночью +11... +16 °С, днем +19... +24 °С.

В Украину идет жара - прогноз

Синоптик Наталья Диденко также прогнозирует, что на выходные температура в Украине будет сдержанной, однако на следующей неделе столбики термометров поползут вверх. По ее данным, уже 3-4 июля везде в Украине будет жарко - до +28...+33 градусов.

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