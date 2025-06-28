'Воскрешение' в Иране: топ-чиновник появился на похоронах после новостей о своей смерти

Речь идет о высокопоставленном чиновнике, который принимал непосредственное участие в ядерных переговорах с США.

Высокопоставленный иранский чиновник Али Шамхани, которого ранее объявляли погибшим после ударов Израиля по Ирану, появился публично на государственных похоронах в Тегеране, чем окончательно опроверг слухи о своей смерти.

Как сообщает CNN, фотографии с церемонии, опубликованные иранскими государственными СМИ, свидетельствуют о присутствии Шамхани среди других высокопоставленных чиновников. Он стоит с тростью, в окружении охранников, во время прощания с погибшими в недавнем 12-дневном конфликте с Израилем.

После массированных авиаударов 13 июня со стороны Израиля появились сообщения о возможной гибели Шамхани, одного из ключевых советников Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Иранские СМИ впоследствии опровергли эти слухи, опубликовав обращение от его имени с фразой: "Я жив и готов пожертвовать собой".

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Что известно об Али Шамхани

Али Шамхани - известная фигура в иранской военно-политической структуре. Бывший глава Высшего совета национальной безопасности, экс-министр обороны и ветеран КСИР, он также играл заметную роль в дипломатических переговорах с США по ядерной программе Ирана.

Его неожиданное появление вызывает новые вопросы об информационных манипуляциях, которые сопровождают современные конфликты, и подчеркивает непрозрачность в определении потерь в условиях гибридной войны.

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