В сети сплетничают, что звезда скрывает подробности своей беременности.

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно родила первенца, ответила на ложные слухи о своем материнстве.

Звезда сделала репост в Instagram одной пользовательницы, которая возмутилась фейковой информации о ней. В частности, девушка отметила, что кто-то распространяет в сети, что Никитюк не говорит правду о своей беременности.

"Зачем я это увидела? Зашла на YouTube. И первая рекомендация: "Леся Никитюк всех обманывает!" Около 50 тысяч просмотров. Женщину обвиняют за маленький животик и белье", - написала пользовательница.

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Однако Леся не стала молчать и отреагировала на подобные обвинения. Она решила ответить хейтерам с чувством юмора.

"Всем желаем таких обвинений. С уважением владелец Ролс Ройса и телеведущая, которая оплатила суррогатную мать", - написала новоиспеченная мама и показала новое фото с женихом-военнослужащим Дмитрием Бабчуком.

К слову, 15 июня Леся родила первенца. Она долгое время скрывала свою беременность и не комментировала эту тему. Сейчас Никитюк не показывает лицо сына и не рассекречивает его имя.

Напомним, ранее коллега Леси Никитюк честно ответил, знал ли о ее тайной беременности.

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