При этом в Министерстве обороны страны уверяют, что все в порядке.

В оборонном бюджете Германии на этот год неожиданно не досчитались почти миллиарда евро, предназначенных для Украины.

Как сообщает Bild, немецкий министр обороны Борис Писториус недавно уверял, что помощь Украине на будущий год составит 9,2 млрд евро, но в проекте бюджета от 24 июня указана сумма на 900 млн евро меньше, то есть 8,3 млрд евро.

В Минобороны делили сумму на две части: 7,3 млрд евро уже утверждены, 1,9 млрд евро дополнительно планируются. Но теперь чиновники утверждают, что все включено в уже прописанные 8,3 млрд евро.

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В Минобороны Германии объяснили разницу тем, что недостающие средства - это так называемое софинансирование и возвраты из Европейского фонда мира. "То есть деньги вроде как будут, но пока их в бюджете нет", - написало издание.

"В итоге все равно получится около 9 млрд евро", - заверили в министерстве.

При этом в Бундестаге такие заявления Минобороны вызвали недоумение. Издание отметило, что депутат от "Зеленых" Себастиан Шефер заявил, что "непонятно, откуда министерство берет заявленные суммы".

"Украине нужны не обещания, а реальная поддержка", - акцентировал он.

Помощь Германии Украине

12 июня стало известно, что Германия выделит еще 1,9 млрд евро на покупку оружия для Украины. По словам Писториуса в целом, в этом году помощь Германии на поддержку Украины возрастет с 7 млрд евро.

По его словам, работа по обеспечению Украины оружием должна осуществляться как можно быстрее и эффективнее.

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