По словам военного, из-за этого Кремль пытается привлекать к боевым действиям иностранных наемников.

Российский диктатор Владимир Путин понимает, что объявление всеобщей мобилизации в его стране может привести к развалу РФ, считает глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

"Для того, чтобы объявить всеобщую мобилизацию Путину нужен какой-то прецедент. Он должен обосновать российскому населению потребность в мобилизации. При таком сценарии им нужно полностью менять информационно-идеологическую парадигму. Впрочем, с этим все будет понятно. Пропаганда сможет рассказать россиянам басни про "вставай страна огромная" и т.д. Однако, подействует ли это на россиян остается вопросом", - отметил военный в эфире "Еспресо".

Тимочко добавил, что Кремль также пытается привлекать наемников, мигрантов и военных из других стран к боевым действиям, чтобы не объявлять мобилизацию в своей стране.

Видео дня

"Я думаю, что в Кремле прекрасно мониторят настроения российского населения и там понимают, что объявление всеобщей мобилизации может привести к краху РФ. Путин это прекрасно понимает и поэтому он пытается замещать россиян всеми кем только может. В частности, северокорейские военные, иностранные наемники, а также активно вылавливать по всей России мигрантов, которых под принуждением заставляют идти в армию. Это прекрасно видно даже по тем, кого сегодня наши ребята берут в плен. Там русских просто единицы, остальные почти все мигранты", - объяснил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Иностранные наемники на войне в Украине - последние новости

Ранее пленный китаец рассказал, как воевал за РФ. По словам военного, россияне его обманули и послали на убой. Ван Ву отметил, что воевать он не хотел, и ему обещали работу в тылу, однако почти сразу отправили на переднюю линию.

"Они постоянно нас били и толкали вперед. У нас не было никаких припасов. Я чуть не умер от жажды. В конце концов я сдался украинской армии. Я тогда не ел и не пил много дней", - сказал пленный китаец.

В то же время в украинской разведке рассказали, что Россия заманивает на войну в Украину наемников из Центральной Азии. В частности представители российской армии вводят иностранцев в заблуждение, обещая им "быстрый заработок" и краткосрочные контракты.

"На самом деле шансы не только заработать, но и выжить - минимальные. Большинство таких "добровольцев" погибает", - отметили разведчики.

Вас также могут заинтересовать новости: