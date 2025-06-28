Согласованный с МВФ вариант декларации готовятся передать в Верховную Раду для одобрения.

Кабинет министров одобрил бюджетную декларацию на 2026-28 годы, которая предусматривает два сценария развития событий и содержит общие показатели доходов и предельные показатели расходов государственного бюджета, сообщает пресс-служба Минфина.

В декларации предусмотрено два сценария развития событий в Украине, начиная с 2026 года. Один сценарий предусматривает возможное улучшение ситуации с безопасностью с 2026 года, а другой - продолжение полномасштабной агрессии РФ в течение 2026 года. Согласно второму сценарию, в следующем году расходы на сектор безопасности и обороны будут составлять не меньше, чем в 2025 году.

Вместе с тем, в Минфине уверяют, что расходы на безопасность и оборону и в дальнейшем будут оставаться основным приоритетом госбюджета.

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Бюджетная декларация 2026-2028 является основой для составления проекта Государственного бюджета на 2026 год. Документ содержит общие показатели доходов и финансирования госбюджета, предельные показатели расходов госбюджета, размер минимальной заработной платы, прожиточный минимум.

Декларацию подготовили совместно с главными распорядителями средств после консультаций с МВФ.

Следующим шагом будет представление правительством бюджетной декларации 2026-2028 на рассмотрение в Верховную Раду Украины.

Бюджет и выплаты военным

Как сообщал УНИАН, 27 июня президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству проработать в бюджетной декларации вопрос увеличения денежного обеспечения военным.

25 июня правительство одобрило законопроект о внесении изменений в государственный бюджет. Чиновники предлагают депутатам увеличить смету расходы на безопасность и оборону на 449 миллиардов гривен.

Значительными расходы на сектор безопасности и обороны могут быть и в следующем году. Министр финансов Сергей Марченко, выступая в парламенте 5 июня, отметил, что правительство рассматривает сценарий продолжения боевых действий в течение 2026 года.

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