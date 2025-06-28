Оккупация месторождения в селе Шевченко свидетельствует об основной проблеме этого соглашения.

Российские оккупанты получили контроль над ценным месторождением лития в Донецкой области, таким образом лишив Украину важного актива, который мог поддержать новое экономическое партнерство с США. Об этом пишет The New York Times.

Известно, что месторождение находится недалеко от села Шевченко. Оно было захвачено несколько дней назад.

"Хотя месторождение является относительно небольшим - его площадь составляет всего 100 акров (около 40 гектаров - УНИАН) - отраслевые аналитики считали его одним из самых ценных в Украине из-за высокой концентрации лития, минерала, необходимого для производства передовых технологий, таких как электрические батареи. Соединенные Штаты признали литий критически важным для своей экономики и национальной безопасности", - отметили в материале.

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В частности администрация президента США Дональда Трампа хотела получить доступ к огромным запасам лития в Украине, которые являются одними из крупнейших в Европе. Для этого Украина и США подписали историческое соглашение, которое предоставляет доступ американцам к полезным ископаемым страны.

Главная проблема соглашения о полезных ископаемых

Однако оккупация месторождения в селе Шевченко говорит об основной проблеме этого соглашения, а именно - чем больше территории захватывают российские войска в Украине, тем меньше ресурсов может предоставить Киев Вашингтону.

"Если российские войска продвинутся дальше, захватят все больше территории, они будут контролировать все больше месторождений полезных ископаемых. Это проблема для этого соглашения", - отметил директор американской компании Critical Metals Corp, которая ранее имела лицензию на разработку месторождения Шевченко, Михаил Жернов.

В то же время министр экономики Украины Юлия Свириденко отмечала, что это месторождение могло стать первым проектом, начатым в рамках соглашения. Несмотря на потерю месторождения, несколько инвесторов уже проявили заинтересованность, среди которых и Critical Metals Corp.

Однако отраслевые аналитики считают, что эта сделка имеет много препятствий, среди которых сложные процедуры лицензирования и устаревшие геологические исследования, которые перекрывают истинную ценность недр Украины.

Угроза продвижения РФ для запасов полезных ископаемых Украины

В свою очередь, как пишет NYT, самым большим вызовом для Украины является продолжение наступления РФ на поле боя.

"Оккупация Россией примерно пятой части территории Украины означает, что она уже контролирует многие месторождения титана, марганца и других важных полезных ископаемых, как показывает карта, составленная Институтом изучения войны, исследовательской группой из Вашингтона. Российские войска также уничтожили или захватили некоторые из крупнейших угольных шахт Украины", - напомнили в материале.

Кроме того, российские оккупанты приближаются во время наступления к новым месторождениям титана и других сырьевых материалов, таких как уран.

В издании подчеркнули, что Украина имеет два других крупных месторождения лития, которые расположены в центральной части страны. Однако месторождение в Шевченко отличалось качеством своей руды, которая состоит преимущественно из сподумена. Это минерал, который имеет высокое содержание лития.

В то же время оккупационная власть уже нацелилась на это месторождение лития. В частности так называемый вице-премьер непризнанной "ДНР" Владимир Ежиков заявил, что горнодобывающее подразделение российского государственного ядерного гиганта "Росатом" проявило интерес к месторождению Шевченко.

"Мы понимаем, что это месторождение является очень важным элементом будущей экономики и имеет большой потенциал. Это месторождение обязательно найдет лицензиата. Обязательно будут инвестиции и добыча лития", - сказал он пропагандистским СМИ.

Соглашение о полезных ископаемых между США и Украиной

Напомним, 1 мая было подписано соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина. Исторический документ подписали Юлия Свириденко и министр финансов США Скотт Бессент. Одним из главных условий было то, что Фонд создается на условиях равноправного партнерства и ни одна из сторон не имеет решающего голоса.

Впоследствии NYT сообщило, что Украина сделала первый шаг к выполнению соглашения с США о добыче ресурсов. В частности, был достигнут прогресс относительно того, чтобы частные инвесторы имели возможность разрабатывать большое государственное месторождение лития.

По информации журналистов, украинское правительство согласилось начать работу над рекомендациями по открытию тендеров для компаний на разработку литиевого месторождения Добра в центральной Украине.

"Это одно из крупнейших в Украине месторождений лития, минерала, критически важного для производства электрических батарей. Среди вероятных претендентов - консорциум инвесторов, в который входят TechMet, энергетическая инвестиционная компания, частично принадлежащая правительству США, и Рональд С. Лаудер, миллиардер, друг президента Трампа", - подчеркнули в NYT.

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