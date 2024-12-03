Южный фланг кремлевского правителя может быть подорван.

Мировое сообщество может воспринять события в Сирии положительно, если это ускорит прекращение огня в Украине на условиях Киева.

Об этом в колонке для The Telegraph пишет полковник армии Великобритании в отставке Гэмиш де Бреттон-Гордон. По его словам, нельзя исключать, что исламистская группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" подорвет южный фланг России, придя таким образом на помощь Украине и Западу:

"Между тем, как битва на Курской дуге стала роковым перегибом Гитлера в 1943 году, так и Сирия может стать опасным случаем перегиба для Путина в 2024 году. Современный тиран так же хочет управлять Европой и ее окрестностями. Сирия является южным флангом Путина и имеет стратегически важный порт Тартус, за спасение которого он должен бороться".

Военный напомнил, что "Хайят Тахрир аш-Шам" признана террористической ООН и де-факто Вашингтоном и Лондоном, однако в 2016 году она сторонилась Аль-Каиды и ИГИЛ и, похоже, не имеет целью установить халифат или правительство вроде Талибана. Старые контакты сообщили ему, что наряду с группировкой действуют "умеренные группы", которые хотят новой "арабской весны" для жителей Сирии.

Видео дня

"Это не идеальный мир. Но если ситуация в Сирии может ускорить прекращение огня на условиях Зеленского в Украине, и даже, возможно, приведет к более справедливой Сирии, тогда я прошепчу то, что, как я ожидаю, думают многие западные правительства: что это, вероятно, положительное развитие событий".

Война в Сирии

Напомним, в конце ноября сирийские оппозиционные группировки пошли в масштабное наступление на проправительственные силы Сирийской арабской армии в западной части провинции Алеппо.

В украинской разведке сообщили, что для россиян ситуация в Сирии только ухудшается, их силы вынуждены покидать страну.

В Иране уже заявили, что готовы рассмотреть возможность ввода своих войск в Сирию, но если об этом будет просить правительство.

Вас также могут заинтересовать новости: