По словам министра, они ждут, какую политику будет проводить новое американское правительство.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи не исключает, что его страна может ввести войска в Сирию.

"Если сирийское правительство попросит Иран ввести войска в эту страну, мы рассмотрим эту просьбу. Иран не возглавляет группы сопротивления в арабских странах и не имеет с ними организационных отношений, но поддерживает их дело и помогает при необходимости", - заявил он, пишет издание IRNA.

Министр иностранных дел Ирана отметил, что они не намерены сейчас разговаривать с Америкой. Он рассказал о ядерных переговорах Ирана.

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"У нас есть много причин пессимистично относиться к переговорам с Европой по ядерному делу. В настоящее время мы не намерены разговаривать с Вашингтоном. Потому что нет никаких оснований для такого разговора", - сказал Аракчи.

По его словам, они ждут, какую политику будет проводить новое американское правительство, а затем разработают свою собственную политику.

Эскалация в Сирии

Контрнаступление сирийских повстанцев, которые представляют собой коалицию исламистских боевых групп во главе с поддерживаемой Турцией группировкой, связанной с Аль-Каидой, началось на прошлой неделе. В первые дни войска РФ понесли там значительные потери, а в сети уже появилось много фото и видео, на которые попали трофеи армии повстанцев.

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