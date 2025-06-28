В субботу, 28 июня, в сети появились сообщения об "атаке КАБа по Днепру". В Воздушных силах отреагировали.
Отмечается, что около 11:30 из воздушного пространства временно оккупированной территории Запорожской области зафиксирована воздушная цель, выпущенная из самолета тактической авиации противника.
"Цель пролетела более 100 км и была сбита противовоздушной обороной за пределами города Днепр", - заявили в командовании Воздушных сил.
Сейчас устанавливается тип воздушной цели по обломкам с места падения.
Обновлено в 13:18. В то же время глава Днепропетровской ОВА Сергей Лисак заявил, что взрыв, который слышали в пригороде Днепра, – работа украинской ПВО.
"Благодарю защитников неба за сбивание новой бомбы-ракеты "Гром-1", - отметил он.
Что такое КАБ?
КАБ (управляемая авиационная бомба) - это тип авиационной бомбы, которая оборудована системами наведения, что позволяет точно поражать цели. В отличие от обычных (свободнопадающих) бомб, КАБы могут корректировать свою траекторию во время полета, уменьшая рассеивание и повышая эффективность удара.
Основные характеристики КАБ:
- Системы наведения: могут быть лазерными, телевизионными, инерционными, спутниковыми (GPS/ГЛОНАСС).
- Точность: очень высокая, часто - менее 10 метров отклонения от цели.
- Назначение: уничтожение укреплений, техники, командных пунктов, ПВО и т.д.
КАБ-500 - одна из самых известных российских управляемых бомб (вес около 500 кг). В Украине часто упоминаются в контексте российских ударов, особенно в модификациях с планирующими модулями, которые позволяют запускать их с безопасного расстояния вне зоны поражения ПВО.