Сейчас специалисты устанавливают тип воздушной цели, изучая обломки с места падения.

В субботу, 28 июня, в сети появились сообщения об "атаке КАБа по Днепру". В Воздушных силах отреагировали.

Отмечается, что около 11:30 из воздушного пространства временно оккупированной территории Запорожской области зафиксирована воздушная цель, выпущенная из самолета тактической авиации противника.

"Цель пролетела более 100 км и была сбита противовоздушной обороной за пределами города Днепр", - заявили в командовании Воздушных сил.

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Сейчас устанавливается тип воздушной цели по обломкам с места падения.

Обновлено в 13:18. В то же время глава Днепропетровской ОВА Сергей Лисак заявил, что взрыв, который слышали в пригороде Днепра, – работа украинской ПВО.

"Благодарю защитников неба за сбивание новой бомбы-ракеты "Гром-1", - отметил он.

Что такое КАБ?

КАБ (управляемая авиационная бомба) - это тип авиационной бомбы, которая оборудована системами наведения, что позволяет точно поражать цели. В отличие от обычных (свободнопадающих) бомб, КАБы могут корректировать свою траекторию во время полета, уменьшая рассеивание и повышая эффективность удара.

Основные характеристики КАБ:

Системы наведения: могут быть лазерными, телевизионными, инерционными, спутниковыми (GPS/ГЛОНАСС).

Точность: очень высокая, часто - менее 10 метров отклонения от цели.

Назначение: уничтожение укреплений, техники, командных пунктов, ПВО и т.д.

КАБ-500 - одна из самых известных российских управляемых бомб (вес около 500 кг). В Украине часто упоминаются в контексте российских ударов, особенно в модификациях с планирующими модулями, которые позволяют запускать их с безопасного расстояния вне зоны поражения ПВО.

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