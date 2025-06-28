Зеленский наградил Дуду орденом Свободы

Президент Украины Владимир Зеленский наградил президента Польши Анджея Дуду орденом Свободы.
Как говорится в соответствующем Указе президента, Дуда награжден за выдающиеся личные заслуги в укреплении украинско-польского международного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.
"Наградить орденом Свободы Дуду Анджея - Президента Республики Польша", - говорится в документе, датированном 28 июня.
Дуда приехал в Украину - последние новости
Как сообщал УНИАН, президент Польши Анджей Дуда приехал с официальным визитом в Киев.
Известно, что это последний визит Дуды в Киев на посту польского президента. В августе он уже не будет главой государства, его заменит на посту Кароль Навроцкий, который победил на выборах этого года.
"Наш гость отпразднует с нами День Конституции Украины и встретится с Президентом Владимиром Зеленским", - подчеркнул глава МИД Андрей Сибига.