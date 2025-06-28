По словам Геннадия Хазана, Россия не имеет тысячи таких самолетов.

Уничтожение и повреждение четырех самолетов Су-34 на аэродроме "Мариновка" благодаря успешной операции СБУ и Сил специальных операций является болезненной для российских оккупантов. Такое мнение высказал президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов "АОПА Украина" Геннадий Хазан в эфире "Эспрессо".

"Любая потеря такой боевой единицы, как Су-34, для россиян очень болезненна. Каждая потеря такого самолета ощущается существенно. Тем более когда два самолета полностью уничтожены, а два серьезно поражены. Отремонтировать такие самолеты можно исключительно на заводе. Поэтому такие потери для них очень болезненны", - отметил авиаэксперт.

По словам Хазана, с начала полномасштабной войны РФ имела потери среди самолетов Су-34, поэтому количество этих истребителей значительно уменьшилось.

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"У россиян нет тысяч таких самолетов. По разным оценкам россияне имели до 100 Су-34, а теперь их уже меньше. Они теряют эти самолеты на фронте и аэродромах. Это хорошие показатели и новости для нашей страны. Поскольку, россияне будут иметь меньше средств для атак по всей линии фронта", - заверил он.

Уничтожение вражеских самолетов Су-34 - что известно

Как писал УНИАН, 27 июня стало известно, что Украина "разнесла" тактическую авиацию РФ на авиабазе "Мариновка". В операции принимали участие подразделения Сил специальных операций, Службы безопасности и другие составляющие Сил обороны.

В Генштабе отметили, что российские Су-34 являются основными самолетами тактической авиации, которые наносят ракетно-бомбовые удары по украинским позициям и населенным пунктам. Военные добавили, что степень повреждения вражеской авиатехники и результаты поражения уточняются.

В то же время российские пропагандисты подтвердили удар по аэродрому "Мариновка", который расположен примерно в 500 километрах от подконтрольной Украине территории.

"Что-то комментировать смысла не имеет. Очередные многомиллиардные потери, которые можно и нужно было предотвратить. И было бы неплохо, чтобы за них ответили не только х***и. Тут есть с кем поработать. А то оно так и будет продолжаться. Я уверен что мы на это ответим кучей гневных и решительных телеграмм", - написал российский пропагандист Fighterbomber.

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