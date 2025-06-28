Samsung покажет свою "трикладушку" уже этим летом вместе с Galaxy Z Fold 7 и Flip 7, но выйдет она позже.

Компания Samsung подтвердила, что летняя презентация Galaxy Unpacked пройдет уже 9 июля. На ней нас ждут анонсы Galaxy Z Fold 7 / Flip 7 и новых смарт-часов Galaxy 8. Также производитель планирует удивить зрителей ожидаемой новинкой.

По информации надежного инсайдера Setsuna Digital, Samsung полноценно представит свой первый смартфон с тройным складывающимся дисплеем. Однако в отличие от Z Fold 7 и Z Flip 7, "трикладушка" поступит в продажу не раньше октября.

Подобный подход напоминает недавний запуск Galaxy S25 Edge. Впервые компания упомянула тонкий смартфон в январе на мероприятии, посвященном Galaxy S25, но полноценно он вышел лишь в мае.

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К слову, корейцев уже опередили китайцы. В прошлом году Huawei выпустила Huawei Mate XT, способный складываться втрое. Цены на смартфон стартуют от 3000 долларов.

По имеющимся данным, "трикладушка" Samsung будет комплектоваться 9,96-дюймовым дисплеем – это диагональ в полностью разложенном состоянии. В сложенном состоянии размер Galaxy G Fold будет как у 6,54-дюймого Galaxy Z Fold 7.

В отличие от Mate XT, устройство Samsung будет использовать G-механизм, при котором обе стороны экрана сворачиваются внутрь. Такой подход обещает повысить долговечность смартфона.

Также сообщается, что корейская компания летом представит свою первую бюджетную раскладушку Galaxy Z Flip FE. По слухам, она будет стоить всего 699 долларов.

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