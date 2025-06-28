Также ранения получили двое детей.

Российские оккупанты в ночь на 28 июня атаковали дронами Одессу, в результате чего погибли супруги. Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

Он добавил, что сейчас в больницах четверо пострадавших в результате обстрела РФ, среди которых 7-летний мальчик в состоянии средней степени тяжести и трехлетний малыш, который отравился продуктами горения.

В то же время в Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области сообщили, что из-за попадания вражеского дрона пожар вспыхнул на 7, 8 и 9 этажах 21-этажного жилого дома.

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"В квартирах были заблокированы люди, из-за значительной задымленности и высокой температуры к ним было трудно добраться. Спасатели одновременно спасали людей и ликвидировали пожар", - добавили в сообщении.

"В ГСЧС уточнили, что всего было спасено пять человек, среди которых один ребенок. По предварительной информации 2 человека погибли. Информация о пострадавших уточняется, пока известно о 4. На месте работают психологи оперативных служб. Ликвидацию последствий осложняли повторные воздушные тревоги. Возле здания ГСЧС развернули Пункт Несокрушимости", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Обстрелы РФ - последние новости

Как писал УНИАН, 27 июня оккупанты нанесли удар по Самару на Днепропетровщине. В результате атаки погибли пять человек, еще 23 человека получили ранения, из которых четверо находятся в тяжелом состоянии.

Также сообщалось, что в ночь на 25 июня Россия запустила по Украине "шахеды". Тогда стало известно о попадании в Харькове. Все удары пришлись по Киевскому району города - по гражданскому предприятию и рядом с незаселенным жилым домом. Пострадавшего человека госпитализировали.

Кроме того, 24 июня россияне ударили по учебному центру Сухопутных войск ВСУ, в результате чего пострадал один военнослужащий.

В Сухопутных войсках добавили, что благодаря внедрению комплекса мер предосторожности и высокому уровню подготовки личного состава удалось избежать многочисленных потерь.

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