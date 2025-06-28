До конца года РФ сможет атаковать Украину тысячей 'Шахедов' одновременно, - эксперт

Параллельно РФ развивает производство других типов дронов, в частности оптоволоконных.

Россия потенциально сможет запускать до 1000 беспилотников против Украины за одну ночь. Об этом в эфире канала КИЕВ24 рассказал авиационный эксперт Богдан Долинце.

По его словам, РФ наращивает производство ударных беспилотников, о чем свидетельствует и количество примененных БПЛА за месяц. В июне оккупанты выйдут на объемы до 6000 единиц беспилотников различных типов, примененных для ударов по Украине.

"Атаки с применением 300-400 беспилотников на сегодня уже не является чем-то чрезвычайным. До конца года враг потенциально сможет осуществлять атаки с максимальным количеством до 1000 беспилотников", - отметил Долинце.

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Эксперт добавил, что сложностью для россиян является не производство самих "Шахедов", а боевых частей к ним. По некоторым оценкам, враг имеет на складах до 6000 таких беспилотников сейчас. Параллельно РФ развивает производство других типов дронов, в частности оптоволоконных.

"Шахеды" меняются - что известно

Напомним, что ранее украинские разведчики "разобрали" модернизированный "шахед" с искусственным интеллектом, сбитый на Сумщине, и узнали, что этот БпЛА иранского производства. Определенные изменения и усовершенствования могут указывать на совместную работу РФ и Ирана по модернизации "шахедов".

Дрон содержит высокоскоростной миникомпьютер Nvidia Jetson Orin, специализированный для задач ИИ и обработки видео, а также инфракрасную камеру, подобную анонсированной ранее Россией.

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