Российские военные и дипломаты аврально и срочно начали покидать столицу Сирии.

Ситуация для россиян в Сирии ухудшается, они вынуждены покидать страну, где помогают диктатуре Асада. Офицеров страны-агрессора вызвали "на ковер" в Москву.

"Оппозиционные к поддерживаемому Россией режиму Асада силы активно продвигаются на юг страны, состоялись первые городские бои в городах Хама, Хомс и Сувейда", - заявили в Главном управлении разведки министерства обороны Украины.

Говорится, что военный контингент России сбежал из Хамы и эвакуировался на базу "Хмеймим". Руководитель расположенного в Хмеймиме координационного штаба россиян генерал-полковник Александр Журавлев констатировал, что ситуация вышла из-под контроля режима Асада.

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Также отмечается, что в Дамаске начались первые вооруженные беспорядки - российские военные и дипломаты аврально и срочно начали покидать столицу Сирии. Кроме того, россияне сбежали с военной базы в городе Хан-Шейхун, оставив там значительный арсенал вооружений и техники, а вчера, 1 декабря, самолеты страны-агрессора нанесли авиаудары в районах Хан-Шейхуна. Цель этой атаки, вероятно, - уничтожение военной техники РФ, которая перешла к оппозиционным силам.

"На фоне панического бегства российских войск в арабоязычных пабликах получила активное распространение новость об отставке командующего контингента РФ генерала Киселя. В Москву "на ковер" также отозвали полковника Вадима Байкулова, который командовал подразделением российских спецназовцев - он должен объяснить вождям, почему подчиненный ему личный состав понес потери убитыми, а военная техника в Алеппо захвачена", - рассказали в разведке.

Ситуация в Сирии

Как сообщал УНИАН, после нескольких суток успешных наступательных действий протурецких сил в Сирии войска РФ понесли значительные потери. По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, некоторые подразделения россиян находятся в окружении, сотни российских военных считаются пропавшими без вести. На фоне таких неудач командующего войсками РФ в Сирии генерала Сергея Киселя отправили в отставку.

Правительственная сирийская авиация и российские военные самолеты резко усилили кампанию воздушных атак по городам под контролем повстанцев, пытаясь сдержать наступление антиправительственных сил.

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