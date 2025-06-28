Отсутствие поддержки Кремлем иранского режима указывает на его страх перед ответными мерами США в виде поставок оружия Украине.

Россия сторонится вмешательства в ситуацию с Ираном и помимо осуждений атак США и обещаний неопределенной помощи иранскому народу, российский диктатор Владимир Путин не объявлял о поставках какой-либо конкретной военной техники Тегерану.

И это несмотря на то, что в январе Москва и Тегеран подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который включает военно-техническое сотрудничество, отметила в материале для The Telegraph Ребека Коффлер.

Обозреватель считает, что неспособность РФ оказать ощутимую поддержку Ирану может привести к тому, что она "потеряет якобы ценного союзника, дружбу с которым Москва любит выставлять в качестве пугала всякий раз, когда хочет угрожать Западу".

Видео дня

Однако, как отметила Коффлер, если бы Путин решил помочь Тегерану перевооружиться, возможно, предоставив новые системы ПВО, это, скорее всего, разозлило бы президента США Дональда Трампа, который в ответ может решить увеличить поставки оружия Украине.

Российский политолог Федор Лукьянов раскрыл ход мыслей, стоящий за решением Путина ничего не делать. "У РФ стратегическое партнерство с Ираном, и начали развиваться очень хрупкие и значимые отношения с американской администрацией". Кроме того, как указал политолог, у Путина рабочие отношения с руководством Израиля. Делать выбор "явно не входило в планы Кремля", сказал он.

Обозреватель отметила, что Путин долгое время поддерживал осторожный баланс между Ираном и Израилем, сохраняя открытое партнерство с аятоллами и скрытый союз с Израилем. Он рассматривает оба эти направления как стратегически ценные для геополитического влияния России на Ближнем Востоке.

Коффлер отметила, что Путин выражает лицемерную поддержку Тегерану посредством дипломатической песни и танца. Она напомнила, что на следующий день после ударов США по ядерным объектам Ирана, встретившись с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи в Кремле, Путин пообещал поддержку иранскому народу, однако не санкционировал поставки оружия.

"Решение Путина не оказывать Ирану прямую помощь особенно важно в свете того факта, что Иран отправил России внущительные партии оружия для ее войны против Украины. Они включают в себя системы баллистических ракет малой или малой дальности, ракетную систему Fath 360 и беспилотники-камикадзе Shahed-136 и Shahed-131. Помощь Ирана позволила России зарезервировать более совершенные ракеты с большей дальностью для других целей, что позволило Москве лучше использовать свой арсенал против Украины", - описала ситуацию обозреватель.

Коффлер подчеркнула, что отсутствие взаимности со стороны Москвы говорит о том, что Путин серьезно обеспокоен возможностью усиления поддержки Украины со стороны США.

"Это также указывает на то, что Трамп скрыто собирает колоду карт, чтобы сыграть против Путина, когда придет время. Возможно, она поможет ему наконец выполнить свое обещание прекратить войну РФ против Украины", - подытожила обозреватель.

Трамп и Путин

Буквально вчера дипломат Роман Бессмертный ответил, может ли Трамп "повторить" Ближний Восток с путинской РФ. Он напомнил об эмоциональной реакции президента на угрозы Кремля.

В частности речь идет о том, что экс-президент РФ Медведев заявил, что США зря атаковали иранские ядерные объекты.

Трамп очень эмоционально отреагировал на это заявление и подчеркнул, что нельзя небрежно говорить о ядерном оружии.

Вас также могут заинтересовать новости: