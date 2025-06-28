Повышение температуры ожидается уже в начале июля.

Май и июнь в Украине выдались не слишком теплыми, но уже вскоре ожидается довольно жаркая погода с температурами до +30° и даже выше. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Наталки Диденко.

По ее данным, в ближайшие дни в Украине восстанавливается сильный ветер, а температура будет сдержанной. Однако уже на следующей неделе придет жара.

"3-4 июля везде в Украине будет жарко, +28...+33 градуса!" - сообщила Наталка Диденко.

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Сегодня есть и завтра в течение дня ожидается +21...+25 градусов, чуть выше в будет сегодня на юге и востоке, +25...+28 градусов.

Дожди с грозой 28 июня предполагаются в восточных областях, на юге, местами в центральной части и на севере.

"В воскресенье в Украине вероятны периодические локальные дожди. Однако и солнца будет много - переменчивая погода", - рассказала Наталья Диденко.

Погода в Киеве

В Киеве на выходных также ожидается сильный северо-западный ветер, а температура воздуха будет в пределах +20...+22 градусов. Местами прогнозируется небольшой дождь, который будет чередоваться с солнечной погодой.

Штормовое предупреждение в Украине

В субботу, 28 июня, на территории Украины прогнозируется осложнение погодных условий.

По прогнозам Укргидрометцентра, непогода охватит почти всю страну, за исключением Киевской области. В западных регионах, а также в Винницкой и Житомирской областях ожидаются сильные порывы ветра со скоростью 15-18 метров в секунду.

На юге, востоке, в большинстве центральных областей, а также в Черниговской и Сумской ожидаются грозы. На востоке и юго-востоке, ожидается град и шквальные порывы ветра до 15-20 м/с.

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