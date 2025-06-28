В 2024 году такое же изменение получил iPhone 16 Pro.

В сети появилось очередное сообщение о планах Apple увеличить диагональ дисплея в базовом iPhone 17 с 6,1 до 6,3 дюймов – инсайдом поделился Digital Chat Station, который редко ошибается в своих прогнозах.

В 2024 году такое же изменение получил iPhone 16 Pro. Увеличить размер дисплея удалось, в том числе благодаря более тонким рамкам – вероятно, рамки в стандартном Айфоне тоже могут стать тоньше.

Как отмечается, в последний раз Apple увеличивала дисплей базового iPhone еще в 2019 году: тогда iPhone 11 вырос с 5,8 дюймов до 6.1".

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Ожидается, что серия iPhone 17 будет выглядеть следующим образом:

iPhone 17 – 6,3 дюйма

iPhone 17 Air (Slim) – 6,6 дюйма

iPhone 17 Pro – 6,3 дюйма

iPhone 17 Pro Max – 6,9 дюйма

Еще одно обновление, которое ожидается в базовом iPhone – 120 Гц (но без ProMotion) вместо 60 Гц. То есть никаких Always-On-Display и адаптивной частоты под контент не будет.

Презентация iPhone 17, скорее всего, пройдет в сентябре. Тогда же состоится релиз iOS 26 в новом стеклянном дизайне. В компании называют этот апдейт самым крупным за последние 11 лет.

Ходят слухи, что компания Apple, начиная с 2025 года, будет ежегодно менять дизайн iPhone. Известно, что в этом году поменяется модуль тыльной камеры, а в 2026-м придет черед фронтальной панели. Впрочем, самые существенные изменения ждут iPhone 2027 года.

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