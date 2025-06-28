Ибисы, журавли, черные аисты и другие птицы в Киевском зоопарке живут в условиях, максимально приближенных к естественным.

В Киевском зоопарке открылся новый большой вольер для птиц. На площади более 260 кв. м поселились священные ибисы, журавли и другие пернатые. Об этом сообщила пресс-служба зоопарка.

Жителей водно-болотных угодий зоопарка переселили в новый просторный авиарий. Условия там максимально приближены к естественным: на территории есть деревья, кусты, зеленая трава. Несколько видов почв, конечно, бассейны и даже с водопадами.

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Поселились там колпица, ибис священный, аист черный и журавль венценосный.

"Пернатые на свежем воздухе с удовольствием принимают солнечные и водяные ванны, общаются в группах и лакомятся полезными птичьими вкусностями", - сообщили в зоопарке, пригласив посетителей увидеть природный оазис своими глазами.

Расположен он в Нижнем парке КиевЗоо и работает по обычному графику зоопарка.

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Как писал УНИАН, в мае в Киевском зоопарке посетителям впервые показали спасенных редких попугаев жако. Их спасли еще в 2022 году, но попугаям понадобилось более двух лет на лечение и адаптацию. Теперь они готовы к социализации. Увидеть жако можно возле водоема с фламинго.

Всего Киевский зоопарк приютил более 300 переселенцев из частных зверинцев и разрушенных хозяйств. Среди них экзотические и обычные животные.

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