Комик играл в одной сцене с ведущей в фильме "Песики".

Украинский стендап-комик и ютубер Данил Повар высказался о тайной беременности Леси Никитюк.

Не секрет, что они вместе снимались в комедии "Песики". Именно на съемочной площадке этой ленты, по словам Леси, она и узнала, что скоро станет мамой. Однако звезда очень тщательно скрывала беременность как от подписчиков, так и от коллег.

Данил отметил, что снимаясь в одной сцене с телеведущей, он не заметил округлый животик. Более того, сама звезда и в разговорах не намекала на свое положение.

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"Честно, вообще не было. Я видел ее живот и даже и не думал. Мы говорили с ней, но о другом", - признался Данил в комментарии "Ранок у великому місті".

К слову, впервые слухи о беременности Леси Никитюк распространились еще в январе этого года. Поговаривали, что именно поэтому телеведущая покинула проект "Хто зверху?". Однако долгое время она не комментировала эту тему, как и ее жених-военнослужащий Дмитрий Бабчук. Влюбленные скрывали, что скоро впервые станут родителями, а уже 15 июня у них родился сын, имя которого пока держат в тайне.

Напомним, ранее Леся Никитюк показала фигуру после родов и раскрыла свои страхи.

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