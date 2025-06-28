Для создания этого самолета США передали Японии технологии на F-16.

Японский Mitsubishi F-2 имеет возможность впервые пойти на экспорт, ведь Филиппины хотят приобрести быстро многофункциональные истребители по более дешевой цене. По словам экспертов Defense Expess, некоторые считают этот самолет версией F-16, а другие говорят, что это фактически самостоятельная машина. Однако самое главное то, что у Японии получилось действительно лучше создать истребитель, чем в США.

В издании напомнили, что в 80-х годах японские конструкторы начали заниматься созданием собственного современного многофункционального истребителя JFX. К нему японские военные выдвинули важное требование, а именно то, что боевой радиус с 4 противокорабельными ракетами должен был составлять 724 километра.

В то же время Mitsubishi все равно смотрела за европейцами, ведь проект JF-210 был похож на "двухдвигательный Gripen на стероидах".

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"Объем задач при малых сроках, вместе с неуверенностью минобороны Японии в возможности собственных разработчиков, или, по другим источникам, давление со стороны США, привел к поиску готовых решений с возможностью их адаптации и закрытия собственных работ. Среди вариантов был Panavia Tornado, F/A-18 и F-16, последний из которых и был выбран для совместного японско-американского проекта", - подчеркнули в Defense Express.

Отмечается, что договоренность о начале работ была подписана в ноябре 1988 года, по которой США передавали технологии на F-16 и получали 45% с проекта. Однако такую договоренность критиковали, как в США, так и в Японии.

"Американские разработчики боялись утечки технологий и создания своими руками мощного конкурента. В Конгрессе настаивали на том, что японцы должны покупать американские истребители с правом частичной локализации, как всегда делали до этого с F-15, F-4 и F-104", - добавили в материале.

В свою очередь японцы жаловались на слишком большие условия договоренности, которая предусматривала свободный доступ США ко всему, что сделают японские разработчики.

"А вот японцы должны были платить за любые американские решения и согласиться с ограничением доступа к программному обеспечению самолета, включая систему управления вооружением. И на такие условия пошли, в том числе, чтобы не слить Вашингтон. Хотя доля американцев и снизилась до 40%", - отметили аналитики.

Отмечается, что при разработке японского самолета за основу был взят F-16C Block 40. Направлением работ был нереализованный проект F-16 Agile Falcon, который предусматривал создание увеличенной на 25% версии самолета с обновлениями бортового оснащения и модернизацией двигателя.

Как отмечают эксперты, этот проект был значительно переработан из-за использования новых композиционных материалов и структурных решений, благодаря чему истребитель стал легче. В то же время 95% чертежей для японского F-2 отличались от походного F-16. Также в самолете были использованы радиопоглощающие материалы.

"Кроме почти нового фюзеляжа, была создана новая электродистанционная система управления. В общем большая часть бортового оснащения самолета была заменена, включая новую РЛС с АФАР J/APG-1, первой в мире для боевого самолета (F-22 с AN/APG-77 полетел на 2 года позже)", - добавили в материале.

Работы по созданию этого самолета продолжались недолго, уже в марте 1990 года была сформирована команда разработчиков, а в июле 1992 года была представлена готовая реальная масштабная модель. Уже 7 октября 1995 года первый прототип поднялся в небо, через 68 дней - второй.

"В июле 1996 года было принято решение о начале серийного производства, а первый самолет был сдан в сентябре 2000 года. Всего было заказано 98 самолетов, вместе с 4 прототипами, последний был готов в сентябре 2011 года. Хотя изначально планировалось заказать 141 истребитель", - отметили аналитики.

Однако F-2 получился все же тяжелее походного F-16C Block 40. Взлетный вес составлял 22,1 тонны против 19,2 тонны. Двигатель японского самолета составлял до 131 кН (единица, которая используется для измерения тяги двигателей самолетов - УНИАН) против 127 кН. Также самолет имел больший боевой радиус, а именно 833 км против 550 км.

"В то же время разница в технологическом оснащении на голову выше у F-2, а по некоторым элементам американский F-16 смог догнать японский самолет только в версии F-16 Block 60 с установкой новой РЛС с АФАР AN/APG-80, который начали поставлять в 2003 году", - уточнили в Defense Express.

Кроме того, для уничтожения воздушных целей в F-2 были интегрированы японские ракеты малой дальности ААМ-3 и AAM-5, а также средней дальности ААМ-4.

Другие интересные материалы о военных самолетах

Ранее начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, как Украина использует самолеты F-16, Mirage и советские "сушки". По его словам, враг получает болезненные удары от работы украинских летчиков.

"F-16 и Mirage - они стали очень эффективными средствами противовоздушного боя. Видим, как их прицельно-навигационный комплекс очень эффективно уничтожает как "Шахеды", так и ракеты противника. Есть каждый тип ракет, который имеет истребитель под крыльями, для него есть своя цель. Плюс используют летчики авиационные пушки, под которые вообще не был предназначен самолет F-16, чтобы уничтожать "Шахеды"", - пояснил Игнат.

Также пилоты, которые пролетели рекордное время на американском бомбардировщике B-2, рассказали, как это летать на такой машине. Известно, что в октябре 2001 года они совершили 44-часовой полет, выполнив одну из первых бомбардировочных миссий в Афганистане после трагических террористических атак 11 сентября.

Отмечается, что перед вылетом на миссию летчики, ответственные за обеспечение пилотов необходимым снаряжением, даже приобрели кровать для задней части самолета, на которой можно было лежать.

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